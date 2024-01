El Principado matiza una cuestión clave sobre los descuentos del Huerna: se aplicarán desde el primer viaje de ida

Primeras dudas sobre el compromiso del Gobierno central de aplicar nuevas rebajas al peaje del Huerna tras la visita del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, el pasado martes. Horas después de las promesas del segundo del Ministerio de Transportes, el Principado ofreció este miércoles un importante rectificación sobre las bonificaciones, destinadas a viajeros convencionales y también a transportistas. La incertidumbre se cierne especialmente sobre los turismos. No obstante, todas las partes piden cautela y recalcan que los descuentos tardarán en llegar, aunque el plan del Gobierno central es incluirlos en los Presupuestos Generales del Estado. El foco se pone ahora en los requisitos necesarios para acceder a las rebajas.

Según el último mensaje trasladado este miércoles por Alejandro Calvo, consejero de Fomento del Principado, que compareció junto al secretario de Estado el martes, la rebaja para los viajeros tendría efecto inmediato nada más pasar el peaje. Es decir, solo sería necesario un trayecto de ida para acceder a ella. Según esto, cualquier viajero recibiría de forma automática un descuento del 60 por ciento del coste, con la única condición de tener instalado en su vehículo el sistema de telepeaje, sobre el que no hay debate. De ser así, cruzar el Huerna pasaría a costar automáticamente seis euros y no los quince actuales, aplicados tras la última subida general de 2024.

"El planteamiento es que se utilicen los recursos desde el primer trayecto completo, que es un trayecto sencillo en el ámbito del peaje, desde Campomanes hasta el final, en León", dijo Calvo. Preguntado específicamente sobre si sería necesario hacer un trayecto de ida y vuelta concretó lo siguiente: "El descuento será desde el primer trayecto, muy similar a como lo hacen ahora los transportistas", enfatizó. E indicó que los beneficiarios de la rebaja solo deberían hacer un único trayecto de ida.

No obstante, esta última postura supone un cambio, ya que el Principado aseguró tras la comparecencia del secretario de Estado que se estudiarían varias opciones, pero incluyendo la bonificación desde el primer paso completo de "ida y vuelta" y no solo ida, como ahora asegura el Consejero. En ese caso, que ahora parece descartado, la rebaja se aplicaría si un conductor pasa y regresa por el citado peaje.

Sea como sea, lo único que parece seguro respecto al nuevo descuento que se quiere implantar en los viajeros son dos aspectos: la cuantía (el 60 por ciento ya existente) y la condición indispensable de tener instalado el sistema de telepeaje. Este último requisito es clave y en el Principado esperan que se eleve la demanda sobre este sistema, que ofrecen actualmente y en diferentes condiciones tanto los bancos como varias compañías especializadas.

Calvo hizo mucha autocrítica este miércoles respecto al escaso funcionamiento de los descuentos que se ofrecen ahora, principalmente por exigir unos requisitos demasiado férreos. En la actualidad, para beneficiarse de las rebajas, un conductor debe hacer tres trayectos en el Huerna de ida y vuelta en el mismo mes y el descuento se aplicaría en los siguientes trayectos de un mes completo. Las patronales llevan diciendo tiempo que, salvo casos contados de profesionales que viajan por necesidad continuamente, nadie cumple esos requisitos. "Hemos evaluado cómo era la situación y cómo funcionaban los descuentos. Podemos mejorar el descuento directo de los profesionales, llevándolo hasta el 60%. Y ver los incentivos a los viajeros, que estaban establecidos para recurrentes. No han sido utilizados de manera necesaria y el planteamiento es que se use el recurso desde el primer trayecto completo", enfatizó Calvo. Respecto a los transportistas, no hay duda alguna, ya que el descuento se aplica directamente sobre la tarifa. En la actualidad, la rebaja es del 40 por ciento y el compromiso es ampliarla hasta llegar al 60 por ciento.

En el Gobierno regional, no obstante, cunde la satisfacción sobre los últimos acontecimientos en el peaje del Huerna, una china en el zapato de Asturias desde hace décadas. El Principado sigue trasladando que el objetivo final es la supresión de la barrera, pero responsabiliza a los gobiernos nacionales del PP de la actual situación. Por eso, el compromiso de Transportes de ampliar las bonificaciones es visto en el Ejecutivo regional como un triunfo político en Madrid después del enfado generalizado, acentuado en buena parte del empresariado, que acusaba al Principado de ser relegado respecto a otras comunidades como Galicia.

"Me gustaría ver el final del peaje, pero tenemos que concentrarnos en lo que hemos hecho y en cómo el Gobierno central ha recogido nuestras peticiones, eso es lo importante y lo realista", recalcó Calvo. "Deberíamos tener todos un poco de responsabilidad. Nosotros trasladamos certezas, medidas que se incorporan a la mayor brevedad", dijo, respecto a las críticas de Foro Asturias, que tildó de "insuficientes" las mejoras.