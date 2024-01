Fin al drama del pequeño Aníbal, que llevaba dos semanas sin ir a clase por falta de transporte: el Principado le dará solución

Solución para el niño de Las Vegas (Proaza) que llevaba quince días sin ir a clase por la imposibilidad de su familia de acercarle a la parada más próxima del transporte escolar, situada en Linares, a tres kilómetros de su domicilio. Apenas horas después de que LA NUEVA ESPAÑA diera a conocer el caso del pequeño Aníbal Menéndez, de 5 años, el Principado comunicó que ha autorizado la extensión de la ruta a partir de la próxima semana para que el niño pueda llegar a su centro, el Padre Nicolás Albuerne, ubicado en la capital del concejo.

Durante toda la jornada de ayer, fueron muchas las muestras de solidaridad con el menor, que no va al colegio desde que finalizaron las vacaciones de Navidad. Su padre es ganadero y trabaja desde muy temprano; su madre no conduce, y su abuela, residente en Oviedo y que hasta ahora se ocupaba de trasladar al niño hasta la parada más próxima, padece una enfermedad que ha empeorado, lo que le hace imposible seguir con esa labor. La petición de la familia era que el taxi del Consorcio de Transportes que cubre la ruta se acercase a Las Vegas para recoger al pequeño. Finalmente, el Principado ha accedido a ello.

La Consejería de Educación, que dirige Lydia Espina (PSOE), es la encargada de gestionar las rutas escolares, que luego son ejecutadas por el Consorcio de Transportes, dependiente de la Consejería de Fomento, de Alejandro Calvo. Desde Educación, aseguraron ayer que no tuvieron constancia del caso de Aníbal "hasta el 8 de enero, fecha en la que la dirección (del colegio) le notificó la situación de un alumno que hasta ese momento había sido transportado por la familia". Desde la Consejería indicaron que "el director ha realizado gestiones con el Consorcio de Transportes, que es el organismo que debe autorizar una extensión de ruta". Y pusieron el foco en la familia que, según su versión, "no solicitó la ayuda individualizada al transporte escolar a la que tiene derecho y que está precisamente pensada para este tipo de situaciones". Los padres de Aníbal, en cualquier caso, seguían ayer indignados por la situación del niño. Y, además, aseguraron que Educación conocía esta situación desde el inicio del curso y no desde el 8 de enero. Algo que sostiene también el Ayuntamiento de Proaza, que mandó varios escritos alertando del caso.

"La extensión de la ruta de transporte escolar del CP Padre Nicolás Albuerne hasta la localidad de Linares data del curso actual. Se aprobó esta extensión para atender al alumnado residente en la localidad. Linares es, por tanto, ahora la cabecera de la ruta. El servicio se presta con un taxi. La ruta se licitó a principios de curso y quedó desierta en dos ocasiones. Finalmente, la tercera vez se consiguió cubrir el servicio", detallaron en Educación. Por su parte, fuentes de la Consejería de Fomento, la que gestiona el Consorcio de Transportes, indicaron que "a lo largo del curso se producen situaciones puntuales por circunstancias sobrevenidas de las familias en las que trabaja conjuntamente con la Consejería de Educación para buscar una solución a la mayor brevedad posible". Además, las mismas fuentes concretaron que el Consorcio "opera un total de 943 rutas de transporte escolar, que trasladan diariamente a más de 13.000 escolares en todo el Principado". Las reacciones sobre el caso de Aníbal se dispararon ayer en varias direcciones, esperando todas ellas una solución para el niño.

La solución parecía sencilla en la práctica –que el taxi se desplace tres kilómetros, entre Linares y Las Vegas–. Hugo Sánchez, director del colegio de Proaza en el que está matriculado Aníbal, confirmó ayer que habló con Educación el 8 de enero, el primer día que el niño no fue a clase tras el período navideño. No obstante, indicó que, meses antes, en noviembre, solicitó una "modificación de ruta" a través de la plataforma informática que tiene habilitada el Consorcio de Transportes. Y que la respuesta fue que "no se contemplaba". El director del colegio dice que el profesorado del que forma parte estaba deseando que se solucionara esta problemática. "Nos gustaría que la ruta llegase hasta Las Vegas para que Aníbal pudiese venir al colegio", explicó. El Padre Nicolás de Albuerne tiene en estos momentos 32 alumnos, seis profesores fijos y otros seis itinerantes.

El alcalde de Proaza, Jesús María García (PSOE), asegura que él mismo informó a Educación a principios de curso a través de varios escritos remitidos por el Ayuntamiento. Al menos uno de ellos fue contestado, según ha podido comprobar este periódico. En ese texto, la Consejería aseguró que "se contempla" una parada en Linares, la actual, para dar servicio a Linares y Las Vegas. "Alguien tiene que buscar una solución, pero nosotros no tenemos competencias en este tema", recalcaba ayer Jesús María García (PSOE), regidor de Proaza, que, indicaba, también habló por teléfono con personal del Consorcio de Transportes. La solución llegó unas horas después. El Principado ha prometido poner fin a las carencias que sufre el pequeño Aníbal.