¿Por qué alza la voz el campo asturiano y se lanza a protestar en tractor? Del purín inyectado a la odisea de dar de alta a una xata

Muchas fechas de las movilizaciones están por concretar y algunas protestas surgen de forma espontánea por redes sociales. De momento, el sindicato Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Ugasa) y Unión Rural Asturiana (Ura) han anunciado movilizaciones para mañana, jueves, con una tractorada y un paro de vehículos a las 11.30 en el centro de Oviedo. Paralelamente, los sindicatos ASAJA, COAG y UCA tienen pendiente de definir el calendario de sus protestas, que se estaba perfilando ayer. La situación de Asturias no es única y se ha precipitado en los últimos meses después de que los ganaderos franceses prendiesen la mecha. Pero, en la región, según trasladan los ganaderos, los problemas se acrecientan debido a la falta de relevo generacional y a las dificultades en la administración para acceder a las ayudas, que se endurecen casi cada año. "El papeleo que tenemos que hacer para justificar todo lo que hacemos es inhumano. No se lo creería nadie. Y cada vez hay que tirar más de herramientas digitales y hay ganaderos que no saben ni lo que es el wasap. Europa quiere echarnos de los pueblos", explica Mercedes Fernández, secretaria general de COAG, que explica el conflicto con una frase: "Ahora mismo, si eres profesional o vives de esto, prácticamente no sale a cuenta. Las trabas burocráticas son una pesadilla". José Ramón García "Pachón", secretario general de UCA, es muy duro. "Nos están abrasando y es inviable trabajar. Hay normas absurdas que no se pueden cumplir por sentido común. La burocracia nos está ganando", recalca. Ramón Artime, presidente de ASAJA, da un ejemplo en primera persona "Tengo que estar todos los días yendo a la oficina comarcal y es un sinvivir. Los que legislan desde los despachos no saben nada, no tocaron una vaca en su vida", reitera el sindicalista.

Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, pone el foco a su vez en la falta de reflejos de las administraciones para corregir normas ineficaces. "Cuando una regla está mal hecha y no se puede cumplir, genera absurdos y lleva a situaciones kafkianas. La gente del campo no entiende nada", finaliza.

Cuatro ejemplos de las imposiciones de Europa





1) Cuando inscribir a una xata se convierte en una odisea

Las férreas normas en el campo incluyen tener una supervisión diaria de la vida de un ganadero. Por ejemplo, si nace una xata, hay que darle de alta en el sistema, con su consiguiente registro. Recientemente, un ganadero tuvo un problema que sirve para dar muestra de las dificultades que surgen. "Me parió una vaca y fui a dar de alta a la xata y el sistema informático no me dejaba porque nació en otro sitio diferente al de la madre. Cuando la vendí, el comprador no podía registrarla. A efectos de Europa, esa xata no existía. Nadie pudo arreglarlo en ningún momento", explica este ganadero.

2) Un porcentaje de tierra libre para "insectos y mariposas"

Los ganaderos asturianos también se quejan de que las nuevas normas para acceder a las ayudas europeas hacen mucho hincapié en el porcentaje de tierra de sus fincas que se puede o no ocupar. Ahora, un determinado porcentaje, que depende de cada caso, debe reservarse para no interferir con "insectos, mariposas u otros animales", indican varios ganaderos sobre la normativa. Eso tiene varios problemas para el campo asturiano. Por un lado, se deja una porción sin explotar. Por otro, hay que marcar bien qué parte no se utiliza, lo que también conlleva dificultad para elegirla.

3) El purín ya no se puede regar y ahora hay que inyectarlo

José Ramón García, "Pachón", de ASAJA, explica la problemática con los purines y el estiércol, algo que nota en su día a día. "Ahora no se puede regar porque dicen que contamina y hay que ‘inyectarlo’ al suelo con una máquina que lo entierra seis o siete centímetros". Lo que sucede en Asturias es que los terrenos a menudo tienen mucha pendiente, lo que imposibilita el acceso de estas herramientas. Si los ganaderos no aplican la normativa del purín, las ayudas menguan. "Un tractor no llega a algunos sitios, es que no llega ni queriendo. ¿Cómo vamos a cumplir eso?", remarca García.

4) Cuaderno digital, el siguiente "absurdo" que habrá en el campo

Todavía no se ha implantado, pero los ganaderos asturianos ya temen los efectos del llamado "Cuaderno Digital de Explotación Agrícola", que empezará a ser obligatorio a partir de septiembre de este año para superficies de más de 30 hectáreas. Este herramienta, que es una aplicación, debe registrar los movimientos de los ganaderos y agricultores. El problema, según coinciden los ganaderos asturianos, es que muchos de los profesionales no tienen las habilidades digitales suficientes y además hay zonas en las que no hay cobertura, dificultando su funcionamiento. "Es absurdo", afirman los sindicatos.