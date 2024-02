Adrián Barbón, presidente del Principado, atendió a los medios esta mañana tras anunciar otro giro en el Gobierno y la creación de la consejería de Cultura y Deportes. El Presidente del Principado dijo que "es la mejor solución" y que está "muy contento y satisfecho". Ayer, en todo caso, había dicho que la nueva estructura, con la macroconsejería que se iba a crear, de Derechos Sociales, Cultura, Política Llinguística y Deporte sería "novedosa, rompedora y transformadora". Esa macroconsejería, en todo caso, no verá la luz y la idea de crearla ha durado solo unos días. Barbón explicó otra vez los movimientos en su tercera comparecencia en tres días. Dijo, además, que la persona que se pondrá al frente de Derechos Sociales y Bienestar, en lugar de Melania Álvarez, que irá al Senado, será una mujer con un perfil "independiente". En todo caso, Barbón recordó que la nombrará él, y no Izquierda Unida. Estas fueron sus declaraciones, explicando el último volantazo.

La secuencia de los últimos hechos

"Por la mañana tuve una reunión con Ovidio Zapico para abordar el tema y de ahí surge una conclusión, que además viene avalada por el cambio de criterio de la oposición, que en agosto decía que tenía demasiadas consejerías en y ayer dijo que no criticaría que se crease una consejería más".

¿Por qué lo hace?

"Recogiendo el sentir de la gente, del tercer sector, de la cultura y el deporte, y siendo consciente de que mi principal deseo era que Cultura tuviese rango de consejería. Recogo la opinión de todas las personas. Esta es la mejor solución, estoy muy contento, muy satisfecho. Las cosas quedan muy bien. Será un organigrama completo, en el que no hay ningún nuevo alto cargo. Las retribuciones de consejero o viceconsejero son las mismas. Creo que en la vida hay que demostrar capacidad de escucha y ser capaces de tomar decisiones. Esto es liderar y aceptar lo que funciona mejor. Los que ayer decían que no criticarían, hoy lo criticarán, pero forma aparte de los que algunos entienden que es la política".

¿Liderar también es rectificar?

"Por supuesto. No me duelen prendas. No solo es rectificar, es cambiar. La principal responsabilidad de un director de orquesta es hacer equilibrios. Aprovechando que todo se desencadenó con la llegada del nuevo presidente de Hunosa, yo prefiero liderar el cambio. En este caso los grupos de la oposición no pueden criticarlo, es por escucharlos".

La gestión interna

"Bueno, tengo que decir que lógicamente la gestión de la estructura es una competencia del presidente y me gusta rendir cuentas ante mi partido y al socio. Al mismo tiempo que lo expliqué en la FSA, Gimena Llamedo llamó a Ovidio Zapico. Los que hacían de profetas del colapso hoy tienen que recoger cuerda. El verdadero logro es una buena estructura que la oposición no puede criticar, porque ayer lo pidió".

Agradecimiento a Melania Álvarez

"Hay unos plazos. La Cámara tiene que fijar los plazos de la elección de la nueva senadora. Quiero destacar el trabajo de Melania Álvarez, que hizo una gran gestión. Le di la opción de continuar o ser senadora. La decisión viene bien porque soy favorable a que una senadora haya formado parte del gobierno autonómico. Melania Álvarez lo ha hecho muy bien y estoy muy orgulloso de que sea nuestra senadora".

¿Más altos cargos?

"No pretendo incrementar los altos cargos. Desde el lunes no he parado de recibir mensajes felicitándome por nombrar a Vanessa Gutiérrez, que es una persona muy reconocida".

¿Quién será la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar?

"Vamos a buscar un perfil de una mujer que tenga conocimientos de la materia de lo social. Y digo mujer porque, al ser seis y seis, tengo un honor: y es que voy a liderar por primera vez en la historia un gobierno completamente igualitario. Es un inmenso honor en defensa de la igualdad".

"En todo caso, la nueva consejera será independiente. Me gusta buscar perfiles independientes. Tenemos nombres en mente, pero lo dejaremos para cuando sea el momento, para seguir dando emoción a estos días. Veo, por las caras de la oposición, que se han quedado muy sorprendidos. El nombramiento es competencia mía. Hoy queda claro que es un gobierno de unidad progresista. Quiero liderar el cambio en Asturias".

"Será un perfil independiente, que será nombrado por mí".

¿Recibió muchas críticas tras el anuncio del lunes?

"Había recibido reacciones en positivo, como la apuesta de Vanessa Gutiérrez. Sobre la nueva macroconsejería, alguna persona me dijo que no había problemas, pero la gran mayoría no. Principalmente, es por cumplir con los movimientos sociales".