Andrés Pedreño, experto en inteligencia artificial: "Si la paramos, se aprovechan Corea e Irán"

"La inteligencia artificial (IA) va a ayudar a resolver algunos de los grandes retos de la humanidad: el medio ambiente, enfermedades complejas como el cáncer, la medicina personalizada. Y redefinirá la competitividad de casi todos los sectores productivos, desde el turismo a la banca. Esto permitirá construir una economía más eficiente y no devastadora del planeta". Con esta contundencia se pronunció ayer en Oviedo Andrés Pedreño Muñoz, catedrático de Economía Aplicada, exrector de Universidad de Alicante y actualmente presidente de Torre Juana OST, un espacio especializado en inteligencia artificial –emplazado en la capital alicantina– que acoge startups, empresas y proyectos especializados en IA.

El profesor Pedreño pronunció en el aula magna de la Universidad de Oviedo la conferencia titulada "Inteligencia artificial: algunas razones para liderar su desarrollo". El acto fue organizado por la Cátedra Castroalonso de Ciberseguridad y Entorno Digital de la institución académica, y contó con la asistencia de un grupo de estudiantes del Instituto Doctor Fleming, de Oviedo.

"Europa debe participar en la Champions de la IA, y no lo está haciendo", lamenta Pedreño

Santos González, profesor de Álgebra y responsable de la citada Cátedra, subrayó el "compromiso" de esta entidad en la educación sobre ciberseguridad de las generaciones jóvenes. "Más de 2.000 estudiantes han recibido esta formación; ellos son el futuro y debemos hacerlo", destacó en su intervención inicial, en la que también indicó que el ponente "tiene un currículum apabullante y desarrolla una actividad frenética en el campo de la inteligencia artificial". Estuvieron presentes el exrector de Oviedo, Juan Vázquez, buen amigo del conferenciante, y varios profesores más.

Andrés Pedreño argumentó su apuesta sin ambages por la investigación y aplicación de la inteligencia artificial. En esta línea, expresó su desacuerdo con los firmantes de un manifiesto que propugnaba una moratoria en la investigación en IA: "Si occidente aplica una moratoria, si no desarrollamos esa tecnología, Corea del Norte e Irán se aprovecharán de ella para jaquear. Quizá en las futuras guerras no haya que pegar ni un tiro; la guerra del futuro será cibernética". Otro apunte: "China se está tomando muy en serio el liderazgo en este campo". Y una recomendación: "No paremos la IA. Afrontemos el problema. Dupliquemos el gasto en educación en los próximos cinco años".

A juicio del catedrático alicantino, "Europa debe participar en la Champions de la IA, y actualmente no lo está haciendo". Pedreño destacó el "gran impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas". Y aportó algunas cifras muy significativas: "Sólo la IA generativa [de la que forma parte el ya célebre Chat GPT] produce en un año el equivalente a la economía de Reino Unido. Aplicado a escala de España, esto equivale al PIB de la provincia de Valencia o a todo el gasto público en educación".

Público asistente a la conferencia, en el aula magna de la Universidad: un grupo de alumnos del Instituto Doctor Fleming y, en primer término, Consuelo Martínez, catedrática de Álgebra; Isabel Viña, Defensora Universitaria; y Juan Vázquez, exrector. / Fernando Rodríguez

Otro dato sobre la potencia de este tipo de tecnologías: "El valor de la compañía Apple es tres veces el PIB de España". Y una comparativa de lo que significa apostar fuerte por ellas: "Cuando Francia anunciaba una inversión de 1.500 millones de euros en IA, un solo centro de investigación de Estados Unidos, el MIT, anunciaba una inversión de 1.000 millones de dólares".

Al dirigirse a los estudiantes de ESO presentes en el Aula Magna, a modo de criterio orientativo sobre su futuro académico, Pedreño les dijo: "Vivimos en un mundo en el que los matemáticos tienen la responsabilidad de descifrar problemas muy complejos. La matemática ahora da la llave a todo: curación del cáncer, cambio climático... Y también los físicos. Y hasta los economistas tenemos algo que decir. Estudiar matemáticas, física o ingeniería es un buen negocio. Y también hay que integrar a la filosofía".

En ciberseguridad, temática a la que está enfocada la Cátedra organizadora del acto, el que fuera entre 2000 y 2004 CEO de Universia –la red universitaria más grande del mundo patrocinada por Banco Santander– señaló: "No puedes conformarte con ser el número dos; hay que ser el número uno". Y abundó en la cuestión: "En el ámbito de la ciberseguridad, la inteligencia artificial ayuda en la detección de amenazas, las respuestas a incidentes o la automatización de la seguridad".

A juicio de Andrés Pedreño, Europa tiene una oportunidad en inteligencia artificial si cumple cinco requisitos: "Controlar y optimizar IA, haciéndola rigurosa. Democratizar el acceso de las PYMES a la IA. Gestionar la IA. Desarrollar soluciones a la medida de empresas, sectores y administraciones públicas. Y empoderar a las personas con IA".