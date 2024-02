Fue violada por su padre ovetense durante 13 años y ahora denuncia su desamparo tras su salida de la cárcel: "Siento rabia e impotencia"

El caso de la ovetense Ana Cuartas, violada por su padre a lo largo de 13 años, hasta que casi fue mayor de edad, sobrecogió al país. El violador fue condenado "in extremis" en el año 2015 a una pena de ocho años de prisión, el mínimo posible, debido a que faltaban tres meses para que prescribiesen los hechos, ocurridos entre 1983 y y 1996. El padre de Ana Cuartas cumplió este miércoles su condena y ya está libre en la calle –en realidad lleva ya tiempo en tercer grado, lo que le permitía salir a la calle–, para desmayo de su víctima, que ahora teme que el hombre trate de tomar contacto con su hija de 17 años y su hijo de 11, que residen con ella en Galicia.

"No ha hecho nada absolutamente por rehabilitarse, no ha reconocido el daño, sigue diciendo que es inocente. Hizo la vida imposible a mi madre y ahora temo que la ataque, porque es invidente y él es muy violento. No puedo comprender que una persona que no ha reconocido el daño vaya a salir a la calle sin estar preparado. He avisado en el colegio de mi hijo y en el instituto de mi hija para que estén alerta por si aparece", explicó Ana Cuartas.

"Rabia e impotencia"

"Siento rabia e impotencia. Él terminó su condena y puede salir a la calle, pero mis secuelas son de por vida. Ahora, cada vez que vaya a Oviedo, tendré que estar alerta no vaya a aparecer por atrás", añadió. La mujer, que pasó un calvario para poder hacer justicia –llegó a grabar a su padre reconociendo lo que había hecho y forzó una reunión familiar para que todos supiesen lo que había sufrido–, quiere denunciar "la desprotección de las víctimas, quienes hemos sufrido violaciones no tenemos el estatus de una persona maltratada, no hay una orden de alejamiento que nos proteja a mí, a mis hijos y a mi madre. Somos las víctimas las que tenemos que andar protegiéndonos a nosotras mismas".

No es el único sobresalto que ha sufrido esta víctima. En noviembre de 2022 tuvo que soportar que su padre, al que le quedaban por cumplir un año y cuatro meses de cárcel, intentase una reducción de la pena mediante la revisión por la entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí".

La revisión del caso de Cuartas fue una de las que instó de oficio la sección segunda de la Audiencia Provincial, solicitando de las partes que informasen sobre lo que correspondía hacer. No obstante, paralelamente, la letrada del ovetense, Susana Fernández Iglesias, había presentado un escrito solicitando reducir la condena de ocho a seis años de prisión, lo que comportaría su inmediata puesta en libertad.

En su recurso, la defensa arguyó que el acusado no había intimidado a la víctima, cuestión que rebatió la letrada de la víctima, Ana García Boto, que pidió que el agresor sexual siguiese en la cárcel hasta cumplir su condena. La Audiencia decidió no mover un ápice la condena. Ana Cuartas pasó por un muy mal momento. "Me están revictimizando, todo esto me hace volver a revivir todo. Me están generando una gran inseguridad", llegó a decir en aquel momento.