Otro retraso en los trenes Avril para Asturias: aplazada de forma indefinida la puesta en marcha del servicio de los nuevos convoyes

Retraso en la venta de billetes de los nuevos trenes Avril para Asturias y en la puesta del servicio de los nuevos convoyes, que ha sido aplazada de forma indefinida. Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró el cinco de enero que la venta de billetes empezaría el 1 de marzo, mañana viernes, pero esa previsión no se cumplirá y también se desconoce cuando empezarán a funcionar. Sectores ferroviarios llevan planteando dudas varias semanas sobre la puesta en marcha de estos nuevos convoyes de última generación, que acortarán en quince minutos el trayecto entre Asturias y Madrid, y sus presagios se han cumplido.

Fuentes del Ministerio, después de que LA NUEVA ESPAÑA y "Faro de Vigo" publicasen este nuevo retraso, ha asegurado que este jueves se celebró una reunión de seguimiento entre Talgo, la empresa fabricante, Renfe y Adif para tratar todo lo referente a los Avril. La compañía ferroviaria, además, ha ampliado la venta de los Alvia actual hasta el 30 de abril, por lo que, como mínimo, hasta mayo no habría nuevos trenes, en el mejor de los pronósticos.

Según traslada Transportes, Talgo "no ha transmitido certeza alguna sobre la marcha del proyecto, que todavía refleja ineficiencias e incoherencias." Por tanto, en estos momentos, aseguran fuentes ministeriales, no es posible fijar una fecha definitiva del inicio del servicio. Ante estas "incertidumbres", Renfe ha decidido ampliar la oferta actual, la de los Alvia, a finales de abril. La formación de los maquinistas, no obstante, seguirá, en vista de poder dar el servicio próximamente.

"Talgo está en la fase final de pruebas de los trenes, depende sobre todo de Talgo que esto se cumpla. Si todo va sobre lo que tenemos previsto el 1 de marzo empezaremos a vender los billetes, tanto en Galicia como en Asturias", aseguró Óscar Puente en Galicia, hace casi dos meses. Desde entonces, varios convoyes hicieron pruebas por la Variante, el último el AVLO (AVE de bajo coste).

Óscar Puente, junto a Adrián Barbón en Asturias / LNE

El compromiso de Puente era que en el primer trimestre estos convoyes estuviesen ya funcionando, "día arriba, día abajo", como repitió recientemente en Asturias, pero en lo referido a la venta de billetes fue mucho más concreto: la fecha escogida era el 1 de marzo. Lo previsto, no obstante, era que a lo largo de ese mes hubiese ya trenes Avril dando servicio, lo que tampoco parece que tendrá lugar. Será a partir de Semana Santta, en el mejor pronóstico, cuando puedan estrenarse los Avril.

Estos nuevos trenes, modelos Talgo Avril de la serie 106, tienen 507 plazas por vehículo en su versión de AVE y 581 en la AVLO –la de bajo coste–, por lo que casi duplican la capacidad de los convoyes que en estos momentos funcionan entre Asturias y Madrid, los Alvia, que suelen contar con 299 asientos. Por tanto, la oferta se ampliará. Pero no solo eso. La clave para el futuro próximo está en la velocidad que adquieren estos potentes vehículos, que han estado fabricándose varios años. Los Avril cogen un máximo de 330 kilómetros por hora, por los 250 que consiguen los Alvia. Conclusión: el tiempo de trayecto se acortaría en unos quince minutos más respecto a las frecuencias en Asturias. Oviedo-Madrid, por tanto, podría quedar en algo menos de tres horas de viaje y Gijón-Madrid en unas tres horas y quince minutos. Algo prácticamente inimaginable hace décadas.