Estos son los jubilados homenajeados por la Universidad de Oviedo: "Siempre seréis académicos y ésta será vuestra casa"

Con un acto de "celebración, comienzo y agradecimiento", "no de despedida", la Universidad de Oviedo rindió este jueves homenaje a medio centenar de profesores y administrativos jubilados desde septiembre de 2022 hasta finales de 2023. Treinta y tres recogieron la insignia de oro por haber prestado más de 35 años de servicio, dieciséis recibieron la insignia de plata por sus más de 25 años en la institución y seis fueron premiados a título póstumo. "Siempre seréis universitarios y esta siempre será vuestra casa", proclamó el rector, Ignacio Villaverde, en un paraninfo lleno de sabiduría.

Plácido Rodríguez Guerrero, profesor del departamento de Economía, entró en la Universidad nada menos que en el año 1977. "Llevo aquí más de la mitad de mi vida. Aquella Universidad era muy distinta a la que dejamos ahora. No se parecen en nada", contó en su discurso. Rodríguez habló en nombre del personal docente e investigador al ser el profesor con más años de trayectoria dentro de la institución académica asturiana. "Por no tener, en el 77 no teníamos ni Constitución. Todo cambió en la década de los 80 con la aprobación de los estatutos de la Universidad en el 85, que dio lugar a la creación de los departamentos", rememoró. Rodríguez vivió en primera persona el crecimiento de titulaciones y de facultades, y en consecuencia de traslados y de nacimiento de campus. "Nosotros empezamos en la calle González Besada con un almacén reconvertido en facultad", dijo en referencia a Económicas.

Por las mismas estrecheces pasó en sus inicios María Teresa Usín Escribano, la trabajadora más veterana del personal de administración y servicios. "Llevo aquí 45 años. He visto evolucionar a la Universidad muchísimo, sobre todo en investigación. Cuando yo empecé, teníamos que esterilizar en una olla exprés porque no había los medios que hay hoy", indicó. Para Usín, la Universidad de Oviedo es su "segunda casa" y donde aprendió "casi todo lo que sé". "Aunque el dinero que llega a la Universidad nunca será bastante y sería importante que las empresas se involucrasen más, pienso que estamos mejor de lo que estábamos. Y la gente que llega lo va a tener más fácil", manifestó.

El rector, Ignacio Villaverde, se puso un poco melancólico en su intervención y lamentó que la Universidad en la que creció "se está yendo". "Paso por los campus y ya no reconozco caras. Los snobs nos llaman seniors", apuntó para reivindicar a continuación "la edad". "No veáis este acto –se dirigió a los homenajeados– como una despedida, sino como un acto de celebración, comienzo y agradecimiento. Las instituciones somos pocos agradecidas y nosotros no queremos ser así", afirmó.

Un momento de la ceremonia / Irma Collín

La ceremonia, a la que asistieron los exrectores Vicente Gotor y Santiago García Granda, tuvo su momento más emotivo cuando se recordaron a los profesores fallecidos: Jorge Cuevas, Juan Manuel García, Ángel García González, Gemma Hernández, Miguel López y Gerardo Suárez. Especialmente emotivo fue cuando María Concepción López, hermana de Miguel López y profesora de la casa, se acercó a la mesa presidencial –compuesta por el Rector, la defensora universitaria, Isabel Viña, la vicerectora de Investigación, Irene Díaz, y el secretario, José Antonio Díaz Lago– a recoger la insignia y no pudo contener las lágrimas.

Entre los profesores homenajeados ayer hubo primeras espadas de la ciencia como Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva, y Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química. "Es un privilegio haber llegado hasta aquí, y un orgullo haber trabajado en la Universidad con todos los compañeros y amigos y haber contribuido de alguna manera a engrandecerla", expresó Tardón, que es emérita y mantiene su actividad docente e investigadora. "Estoy asombrado de que hayan pasado ya 48 años como profesor de Universidad, de ellos seis en el País Vasco, en un entorno con muchos cambios. Me siento orgulloso por lo hecho y soy consciente del trabajo que les queda por delante a las nuevas generaciones, que cuentan con nuestra confianza y apoyo", concluyó Mario Díaz, que también es en la actualidad profesor emérito.

Parte de los homenajeados, ayer en el paraninfo de la Universidad / Irma Collín

Estos fueron todos los premiados:

Con la insignia de oro: Carlos José Álvarez Díaz, Beatriz María Álvarez-Garrido, Mª Araceli Anadón Álvarez, Victoriano Javier Argüelles Gonzalo, Ana Mª Arias Álvarez, Emilio José Ariño Ariño, Alfredo Ballestero Gimeno, Juan Carlos Caramés Alonso, José Manuel Cuetos Megido, José Mario Díaz Fernández, Antonio Estrada Argúelles, Mª de los Ángeles Fernández Casado, Mª Violena Fernández Llames, Javier Enrique González Ramos, Mª Concepción González Veiga, Ángel Izquierdo Maldonado, Ana Mª Mañanes Pérez, José Manuel Marrón Menéndez, José Martínez Gonzále, Corsino Menéndez Menéndez, Rita Nespral Fernández, Úrsula Padilla González, José Francisco Parra Fernánde, Mª del Rosario de la Peña Martínez, Mª del Pilar Carmen Pérez-Cepeda, José Luis Rendueles Múñiz, Plácido Rodríguez Guerrero, Fernando Sánchez Bravo Villasanta, Sara Santamaría Iglesias, José Luis Seoane Moro, Mª Peña Torres Poza, Mª Teresa Usín Escribano y Luis Felipe Verdeja González.

Con la insignia de plata : Herminia Aguirre Ortea, Mª Zulima Alonso Riesgo, Mª Aranzazu Antón Pérez, Pilar Bou Sepúlveda, Joaquín Castro Navarro, José Manuel Fernández Colinas, Ana Isabel Delfina Florián Álvarez, Mª Isabel García Busto, Eduardo García Cueto, Delia García Menéndez, Teresa García Rodríguez, Alicia Teresa Laspra Rodríguez, Ricardo Mayo Bayón, Francisca Rebolledo Vicente, Adonina Tardón García y Jesús Valderrabano Luque.