Así actuó Asturias cuando la trama de Koldo García ofreció mascarillas: "Decidimos que no era el momento y queríamos empresas conocidas"

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, afirmó hoy en Oviedo que siente “una rabia enorme” al conocer los detalles de la trama de las mascarillas -conocido como "caso Koldo"- y constatar que “hay personas que se aprovechan de situaciones tan complicadas y tan duras como las que vivimos". En consecuencia, añadió, "pido tolerancia cero y llegar hasta el final”.

La titular de Salud indicó que, desde su desempeño como gerente del Servicio de Salud (Sespa) durante la pandemia de covid-19, “dentro de lo que eran los contratos de emergencia, intentamos trabajar en todo momento con empresas que eran conocidas nuestras, que eran cercanas y con las que ya habíamos trabajado".

"Fue un momento -señaló Saavedra- en el que hubo un aluvión tal de llamadas, de determinadas personas o intermediarios, que nos planteaba esas posibilidades, que pensamos que lo más seguro era trabajar con empresas confiables, dedicadas a este sector y con las que ya habíamos trabajado previamente”.

La trama de Koldo García se puso en contacto con el Sespa, reconoció la Consejera: “Me consta que sí y que nosotros no hicimos ninguna compra. En aquel momento, ya estábamos dentro de un expediente de contratación de emergencia con un acuerdo marco para un número importante de mascarillas, y decidimos que no era el momento y que no íbamos a adquirirlas por ninguna otra vía”.