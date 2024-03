Clamor de Otea y los sindicatos por el culebrón ferroviario: "Parecemos tercermundistas, somos el hazmerreír"

El sector turístico, decepcionado; los sindicatos, hartos; y la oposición, indignada. El fiasco ferroviario por el retraso indefinido de los trenes Avril trajo ayer cola en Asturias tras un nuevo «agravio» con la región. José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal de turismo y hostelería Otea, alzó la voz en representación de su sector. «Estamos decepcionados (por este retraso) y además me entero por la prensa. El día que falten los medios sacaremos los tambores», clamó Almeida, que fue muy duro con la situación.

«Es desilusionante, después de 25 años contándonos que venía un tren nos retrasamos una vez más y no hay explicaciones. Nosotros (los hosteleros), cuando en un autobús vienen cincuenta a comer, lo tenemos todo preparado, sabemos los menús que dar y si alguno tiene una alergia. Para planificar un tren que costó miles de millones no somos capaces a ser paisanos», reiteró. «El Ministro (Óscar Puente) vino a Asturias a hacerse una foto, porque lo que contó era mentira. Me da igual como sector que me digan una fecha u otra. Los trenes tienen ruedas, luces y un conductor, lo que tienen que hacer es ponerlos en su sitio», reiteró. «En la mesa de alta velocidad nos cuentan muchas cosas y hubiese sido justo convocarla. El único medio seguro para viajar es la alta velocidad, que nos costó muchos años, y lo digo porque recientemente el Huerna se cerraba para los camiones. Parecemos tercermundistas, si el turista ve complicaciones no viene a Asturias. Tenemos que ser responsables todos y se ejerce desde el compromiso», clamó.

Las críticas también llegaron desde los sindicatos. Javier Fernández Lanero, secretario de UGT en Asturias, aseguró que «todo lo que tiene que ver con la llegada de la alta velocidad en Asturias parece un cachondeo». Y fue a más. «Cualquier obra de esta envergadura requiere siempre de una organización, de una planificación, de una ejecución y de un control y de un seguimiento Y aquí parece que lo que hay es todo lo contrario, un descontrol absoluto,: ministros que vienen anunciando fechas que luego no se cumplen o no saben, o hay empresas por detrás que son las proveedoras que se están riendo de ellos». Lanero dijo que «los asturianos no nos merecemos esto. Por lo tanto, exigimos al Gobierno del Principado que convoque cuanto antes la mesa para la llegada de alta velocidad en Asturias, con la presencia del Ministerio de Transportes, para que se nos den las explicaciones oportunas y, sobre todo, que se nos trasladen las certezas». En una línea parecida fue Comisiones Obreras en Asturias, tirando de ironía. «Deberían indemnizarnos cada vez que se produce un retraso sobre el anuncio oficial, porque Asturias sale perdiendo, y mucho», señaló José Manuel Zapico, secretario general, que también reclamó una reunión urgente de la mesa de la alta velocidad. «Lo que está pasando en Asturias con el AVE no es serio, tenemos que dejar de ser el hazmerreír. Parece una broma de mal gusto, y los problemas de fiabilidad empiezan a afectar seriamente al Gobierno. El libro Guinness de los récords debería reservarnos una página, porque cuesta imaginar un rosario de incumplimientos como el que acumula Asturias con sus infraestructuras ferroviarias», reiteró.

El PP también volvió a elevar el tono. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, cargó en un acto con la Fundación Vinjoy contra el ministerio de Transportes. «Es una vergüenza que el Ave no llegue a Oviedo, la capital de Asturias y, sobre todo, que nos sigan toreando. No entiendo que venga el ministro aquí y diga que está ya todo listo y ahora lo retrasen sin que nadie concrete nada. En vez de Avril van a tener que llamarse mayo y a este paso se acabarán llamando diciembre», ironizó el regidor.

Paralelamente, el coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, censuró durante un acto de su partido en Oviedo, «los incumplimientos» del Gobierno central con Asturias: «El AVE fake, el Fevemocho, el peaje del Huerna... Sánchez vino a Asturias a inaugurar un AVE, pero a Asturias no ha llegado ningún AVE», señaló. A Barbón lo llamó «el delegado de Sánchez en Asturias», y señaló que «está muy calladito en los últimos días»

En ese mismo acto, el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, criticó «las mentiras del ministro Óscar Puente hace tan solo 15 días en Asturias, ante la sonriente y satisfecha presencia de Adrián Barbón». Ante el anuncio de Barbón de que intensificará su presencia en los despachos ministeriales, Queipo indicó que «quizá no sea para defender los intereses de Asturias, sino para preparar su propio salto a Madrid».