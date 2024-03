Las compensaciones (y "tres explicaciones") que Asturias exigirá por el fiasco ferroviario

Consecuencias por el fiasco ferroviario. El Principado ha dado a conocer esta tarde las primeras peticiones que hará al Gobierno central como compensación a los retrasos en la llegada de los trenes Avril, para los que no hay fecha todavía. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, ha dicho que Asturias tiene que tener compensaciones. "Las más evidentes tienen que ver con la campaña de lanzamiento, que en cuanto esté tengamos la campaña de promoción y súper precios. Queremos que esas campañas se prolonguen en el tiempo: queremos más promoción de precios y que se dé especial importancia de esa nueva ruta hacia Avilés y que también dispongamos de ellas en periodos como el próximo otoño que es fundamental para avanzar en ese gran éxito que es la desestacionalización turística", aseguró el Consejero, en unas declaraciones distribuidas por el Principado.

Calvo, a su vez, también aseguró que la reunión con el Ministerio que ha pedido el Principado se celebrará el próximo jueves, previsiblemente en Madrid. "Además de trasladar nuestro enfado y malestar, perseguimos tres cuestiones: las explicaciones detalladas de los incumplimientos de Talgo, que ya supone un retraso adicional sobre los anteriores; cuáles son los plazos previstos para la puesta en servicio y que se nos den garantías de que eso va a ser así, porque necesitamos planificación", recalcó Calvo, que dio su punto de vista tras Adrián Barbón, presidente del Principado, que alzó la voz esta mañana en Avilés tras el fiasco ferroviario por los trenes Avril, cuya llegada ha quedado aplazada sin fecha. "Asturias está harta y yo también. No se pueden imputar (estos retrasos) a un equipo Ministerial que lleva pocos meses, hay que ser justo, porque levan desde noviembre. En la inauguración de la Variante lo dijo el propio Ministro, que fue llegar y besar el santo", indicó Barbón.

Luego pasó al ataque. "Los sucesivos gobiernos no han cumplido con nuestras expectativas: cuando se dan plazos no sentimos defraudados, porque no se cumple. El consejero (Alejandro Calvo) ha exigido una reunión y la siguiente semana será así, son el secretario de estado", aseguró el Presidente. "Este partido y yo como presidente somos el partido de Asturias, y Asturias es lo primero. La responsabilidad es de Talgo, que ha incumplido todos los marcos temporales del contrato. Somos tajantes, claros y rotundos: exigimos que se nos diga qué plazos habrá y que haya compensaciones oportunas", recalco Barbón.