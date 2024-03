Todas las claves del barco que perdió contenedores frente a la costa asturiana: ¿qué cargaba? ¿cuántos cayeron y dónde se han localizado?

Trece contenedores "con comida, papel y efectos personales" cayeron, en la tarde del sábado, al agua frente a las costas asturianas. Un barco de mercancías portugués, de nombre "Lola B" y que cubría la ruta Santander- Villagarcía de Arosa (Galicia), dio el aviso de que había perdido parte de su carga a unas ocho millas de Llanes. Ninguno de los contenedores llevaban mercancía peligrosa ni productos contaminantes, según señaló Salvamento Marítimo, que rápidamente activó una alerta para que los buques extremasen la vigilancia por la zona –para evitar choques– e informasen de la localización de la carga, en el caso de encontrarla.

De los trece contenedores que cayeron al mar, tal y como se ha confirmado tras el recuento de la carga del barco, solo fueron localizados cuatro desde el cielo. El avión Sasemar 102 de Salvamento Marítimo, con base en Santiago de Compostela, avistó el mismo sábado tres en el entorno del Cabo Peñas, tal y como ya adelantó este periódico, y este domingo, que volvió a rastrear la zona y pudo seguir la trayectoria del barco en su totalidad, identificó cuatro, sin poder confirmar que tres de ellos eran los mismos del día anterior. De esos cuatro, según explicó Salvamento Marítimo, tres están agrupados y semisumergidos –es decir, les entró agua– y el otro se encuentra flotando. El resto de la carga pudo haberse hundido. Eso lo confirmará las imágenes satelitales que se han pedido a la EMSA (Agencia Europea de Seguridad Marítima).

Ángel Batalla, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Llanes, asegura que lo mejor es que los contenedores estén ya en el fondo del mar. "Sabiendo que no llevaba mercancías peligrosas, el único riesgo que hay es para la navegación. Este sábado no salimos y el domingo, solo a sacar aparejos. El lunes ya sí que saldremos a faenar. Esperamos no encontrarnos ningún contenedor ni chocar con ellos", expresó. Hasta ahora, ningún barco se topó en el mar con la carga.

Pese a la pérdida de la carga por motivos que se desconocen –lo más probable es que el temporal haya aefactado–, el buque "Lola B" informó a Salvamento Marítimo el sábado de que no había sufrido "ninguna deficiencia operativa" y que continuaba su marcha a Galicia. Este incidente recuerda al lo ocurrido el pasado mes de enero con el mercante "Toconao", que puso en alerta a Asturias, tras perder frente a la costa portuguesa varios contenedores con pellets de plástico. Las bolinas llegaron hasta las playas de la región, en las que se recogieron más de 40 kilos.