La vía de la discordia: ¿por qué una carretera ha abierto un conflicto entre Asturias y Castilla y León?

Conflicto abierto entre el Principado y la Junta de Castilla y León a causa de la carretera del puerto de Valdeprado, que comunica el concejo de Degaña con la comunidad vecina. Esta vía forma parte de la conexión por el Suroccidente, sobre la que existe la demanda histórica de la autovía, con Castilla y León. Adrián Barbón, presidente del Principado, acusó ayer al Gobierno de Castilla y León, formado por el PP y Vox y liderado por Alfonso Fernández Mañueco, de no ejecutar inversiones en esa infraestructura, mientras que la Junta culpó al Gobierno central de no cumplir su compromiso y pidió a su vez una reunión a tres. "Mientras nosotros, el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la consejería de Fomento, tenemos un proyecto de casi dos millones de euros para invertir en la carretera de Valdeprado que se puede hacer ya y va a significar una mejora de las comunicaciones del Suroccidente, con El Bierzo y Laciana y también con Madrid, nos encontramos con el Partido Popular se niega a estas inversiones. Se niega a colaborar por medio de la Junta de Castilla y León y se niega, incluso, a que se haga esta inversión en Asturias", dijo ayer Barbón.

Alejandro Calvo, consejero de Fomento, ya había hecho referencia a esa falta de iniciativa que, según él, tiene Castilla y León. "Tengo que lamentar profundamente que tengamos un PP que siempre dice no: dice no a reparar la carretera, dice no a las escuelines de 0-3 años y dice no a un nuevo mapa sanitario sabiendo que el presente ha quedado completamente desfasado. Y dice no a la ley de impulso demográfico y está buscando excusas para votar que no. Y dice no a los impuestos más grandes de su historia y dice no también a las deducciones fiscales a las familias más grandes de nuestra historia", amplió Barbón. En la Junta de Castilla y León se rechazan las acusaciones del Gobierno regional. "La conexión por autovía entre La Espina y Ponferrada responde a un compromiso que adquirió el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005. Es por tanto el Gobierno de España el que debe liderar este proyecto por tratarse de una conexión suprarregional", explican fuentes de la Junta de Castilla y León, recalcando que "siempre ha defendido y defenderá cualquier infraestructura que mejore nuestras conexiones con la vecina Comunidad de Asturias".

El gobierno vecino indica que, desde la Junta de Castilla y León, siempre se ha venido reclamando que el Estado cumpla con su compromiso y hemos tenido claro que es precisamente el Estado el que tiene que convocarnos a las dos Comunidades Autónomas implicadas, puesto que en el caso de Castilla y León no hemos tenido información alguna desde el ministerio en estos años y, sin embargo, sí se han mantenido reuniones con la parte asturiana". Las mismas fuentes añaden que "la postura de la Junta es trabajar con Asturias para reclamar que el Estado cumpla con su compromiso de unir Ponferrada con La Espina mediante una autovía" y pide una "postura consensuada". La parte leonesa de la carretera de Valdeprado, además, pertenece en su mayoría a la Junta Vecinal de Anllares cuyo ayuntamiento es Páramo del Sil, que reclama a la Junta que asuma su mantenimiento.