El PP promoverá un pleno monográfico en la Junta sobre el fiasco de los trenes de la Variante

Anda Adrián Barbón, observan con ironía en el PP, “un poco enfadadín” por el retraso en el ingreso de los trenes más veloces en la Variante de Pajares. Andan ellos, dicen por su parte los populares, muy indignados con el presidente del Principado y el ministro de Transportes y muy dispuestos a no dejar pasar esta vía de agua como una oportunidad para desgastar a ambos. Por eso el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó este lunes de muchas maneras que Óscar Puente “está engañando” a los asturianos con la complicidad de Barbón, que los ministros de Pedro Sánchez vienen a Asturias “a reírse” de los asturianos o que el Principado se ha convertido en un “territorio dulce” para los componentes del Ejecutivo estatal… Por eso el grupo popular en la Junta registrará en breve la petición de un pleno monográfico adicional en la Junta “para analizar todos los desmanes, los engaños y los incumplimientos del Ministerio de Transportes con Asturias en los últimos meses y años”.

Es, dice Queipo, su manera de “tomar la iniciativa” “ante la incomparecencia del Gobierno del Principado, de quien ya nada esperamos”. Es en la forma un intento de que el Ejecutivo de Barbón “se haga responsable”, “dé la cara” y “nos explique en qué momento se ha sentido engañado y por qué no lo dijeron, cuándo descubrieron que lo que se estaba prometiendo no se iba a cumplir y qué están haciendo para que las obras que están iniciadas en Asturias se aceleren y culminen lo antes posible”. El PP gastará en el esclarecimiento de esta controversia el cupo de petición de un pleno extraordinario por periodo de sesiones que le permiten las normas de funcionamiento de la Junta y su número de diputados le habilita para solicitarlo en solitario, pero no se cierra, avanza, a que la demanda lleve también la firma de otros grupos con los que están en conversaciones.

En un anticipo de la exposición de motivos para esa solicitud, Álvaro Queipo activó unas cuantas cargas que resumió en dirección al Principado y al Ministerio en un “ya está bien de engañar a Asturias”. Habla de la atribución a Talgo de responsabilidades del retraso en la llegada de los trenes “Avril” y de que “nadie en Asturias duda de que si los trenes hubiesen llegado a tiempo el éxito habría sido de Óscar Puente, Pedro Sánchez y Adrián Barbón”. Se refiere a los encuentros “cada tres semanas” entre el Ministerio y el Principado, sobre los que se le ocurren dos alternativas, o eran “reuniones fake buscando sólo la fotografía” o la cocina de “un engaño a los asturianos”, y culmina reprochando “la incontinente responsabilidad de un ministro que en muy poco tiempo ha hecho mucho daño a Asturias. Hace no mucho nos decía que las pruebas de los ‘Avril’ iban bien y estaban avanzando, y hoy sabemos que no han ido bien ni un solo día. ¿Qué credibilidad tiene un Gobierno si es capaz de mentir con esta facilidad a toda la población?”., se pregunta. “¿Qué garantía nos da un Gobierno regional al que engañan de forma reiterada y no eleva la voz en ningún momento?” “Aquí nadie está asumiendo responsabilidades”, remata, y dado que la “culpa no puede ser de Talgo, sino de quien está gobernando, tendrán que decirnos si es del Ministerio, que ha engañado a Asturias; del Gobierno del Principado, que se ha dejado engañar, o de todos ellos por no hacer su trabajo durante meses”. Y no le basta, es "totalmente insuficiente", la compensación de más billetes baratos que ha pedido el Ejecutivo regional. "Ya está bien de incumplir y luego venir con compensaciones, que luego son también incumplidas", subraya.

“Los años pasan, los proyectos languidecen, hay generaciones de asturianos que han visto las mismas obras desde que han nacido”, remata Queipo, y completa la frase de Barbón: “Él dice que Asturias está harta y yo también. Asturias está harta y de usted también… Del engaño permanente y de esta comparsa en que se ha convertido el Gobierno del Principado ante los desmanes de un Ministerio al que no le importa nada lo que ocurre en Asturias”. A su juicio, cuando un Ejecutivo “va a rebufo de la sociedad, se convierte en inútil”, y el de Barbón hace tiempo que se enfada “cuando la sociedad ya está harta”.

El presidente de los populares asturianos carga igualmente, como la escenificación “una gran mentira”, contra la campaña de Asturias en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), centrada por segundo año consecutivo en la llegada de la alta velocidad ferroviaria a la región, y pregunta “cuánto nos ha costado el engaño”.

Compareció Queipo acompañado por la diputada en el Congreso Esther Llamazares, que puso el acento en el protagonismo que el ministro Puente ha otorgado a los trenes de Asturias desde que la inauguración del AVE “le cayó del cielo” y en la certeza de que la hoja de servicios se resume en que “no ha venido más que a generar expectativas de las que no se ha cumplido ninguna. Desde la inauguración no ha habido más que averías y retrasos sin que nadie haya salido a dar explicaciones. Miente una y otra vez y ha tomado a Asturias como su juguete”.