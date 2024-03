La Universidad pide al Principado dinero para renovar sus 58 edificios: "Tienen muchos años"

La Universidad de Oviedo negocia con el Principado la puesta en marcha de un plan de rehabilitación de sus 58 edificios. El Rectorado de Ignacio Villaverde ha entregado al Gobierno de Adrián Barbón un documento en el que se detallan todas las necesidades que tiene la institución académica en materia de infraestructuras. "Son edificios con mucho tiempo y que tienen un uso intensivo, por lo que sufren mucho. Cuando viene una galerna de estas, todos temblamos, porque donde no hay goteras, se cayó una ventana, se desconchó una fachada, voló una cumbrera o cayeron tejas...", explica el máximo dirigente académico a LA NUEVA ESPAÑA.

La facultad de Medicina data de 1972. / LNE

El Rectorado sabe dónde están los agujeros, pero el problema es el de siempre: no hay dinero para todo. "Los inmuebles no están todo lo bien conservados que tenían que estar, pero no tenemos capacidad económica para hacer un plan renove. Por eso, estamos negociando con el Principado un plan plurianual de inversiones que nos permita renovar infraestructuras, además de hacerlas más eficientes energéticamente", explica el máximo responsable académico. En su totalidad, ese plan de infraestructuras costaría "un montón de millones", admite Villaverde, sin desvelar la cifra exacta ni las actuaciones más urgentes. "Debo ser discreto, quiero informar antes al Consejo de Gobierno. Pero por supuesto que tenemos una planificación que va de lo más urgente a lo menos", afirma. "Estamos hablando desde cosas más simples como instalar placas fotovoltaicas hasta cosas más complejas como tener que cambiar toda la instalación de fontanería, calefacción y ventanas", añade.

Pese a que la cuantía es millonaria, el Rector asegura que la Consejería de Ciencia está siendo "receptiva" a sus peticiones y, en cualquier caso, el plan se ejecutaría por fases. "En el Principado son conscientes de lo costoso que es mantener este parque de edificios, con inmuebles muy antiguos", dice. Esta financiación iría a mayores de la que ya tienen comprometida: más de 1.000 millones para los próximos seis años (hasta 2028). Ese acuerdo, el más cuantioso de la historia para la Universidad, se aplicó por primera vez este ejercicio, con un aumento de casi doce millones respecto al anterior.

La facultad de Geología data de 1965. / LNE

La institución académica asturiana tiene edificios en Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés. La mayoría están concentrados en la capital, entre los campus del centro, el Cristo, Llamaquique, Los Catalanes y El Milán. En el centro de la ciudad se ubican, por ejemplo, la sede del Vicerrectorado de Estudiantes, en la calle González Besada, que es del año 1976, y la antigua Escuela de Minas, de 1961. En Llamaquique, la Facultad de Ciencias data del año 1958, la de Geología de 1965, y la de Formación del Profesorado y Educación, de 1965 (edificio norte) y 1972 (edificio sur). Más antiguo es el edificio Valdés Salas, que ocupa la Escuela de Ingeniería Informática en Los Catalanes: de 1946.

En el Milán, los cinco inmuebles que lo componen fueron construidos entre 1991 y 1998. Mientras que en el Cristo hay edificaciones de los años 70, como la Facultad de Medicina; de los 80, como la Clínica de Odontología, la Facultad de Economía y Empresa, y la Facultad de Química; de los 90, como Derecho, Biología y Bioquímica, o de los 2000, como Enfermería, el edificio Severo Ochoa o la biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales. En todo Oviedo, el edificio más reciente es el bioterio, en el Cristo, que fue levantado en 2006.