Esto es lo que piensa la hostelería asturiana del plan de Yolanda Díaz de cerrar a la una: "Que nos dejen trabajar"

El sector de la restauración asturiana no comparte la propuesta lanzada ayer por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que los restaurantes cierren a la una de la madrugada. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la también máxima dirigente de Sumar calificó los horarios españoles de "una locura respecto al resto de Europa", y afirmó que "no es razonable" que los locales estén abiertos hasta la una.

"Hay políticos que parece que se dedica a hacer política, en la peor acepción de la palabra, y que sólo buscan titulares llamativos, mientras no se ocupan de los verdaderos problemas de los ciudadanos y, en este caso, los del sector de la hostelería y el turismo, como la falta de profesionales", criticó el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida. "Algo bien estará haciendo el sector en un país que es la primera potencia mundial en turismo, en el que trabajan 2,8 millones de personas en todo el país. Esa limitación de horarios que plantea la ministra dificultará aún más la creación de empleo", aseguró el dirigente de la patronal hostelera asturiana, que también recordó que la regulación de los horarios de la restauración "es una competencia de los ayuntamientos".

"Si actualmente los horarios de cierre son las 1.30 entre semana y las 2.30 los viernes y sábados, me parece un poco absurdo que, por ejemplo, en los locales que también tengan barra y zona de copas se limite el 50% de su actividad a partir de la una", señaló Pepe Reina, presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Ábaco). "Que yo sepa, la ministra no es ninguna experta en hostelería y restauración. El sector está en una situación complicada desde hace años, viendo cómo los márgenes son cada vez más estrechos por culpa de la inflación, por lo que no parece buena idea limitar aún más la actividad de los autónomos. Hay que dejarles trabajar", remarcó.

Juan Carlos Martínez, portavoz de la cadena de restaurantes Tierra Astur (con locales en Oviedo, Gijón y Avilés), señaló que "Asturias tiene una demanda de turistas con horarios muy variados, algunos cenan más temprano y otros más tarde, y el sector debe adaptarse a sus gustos".

En su comparecencia, Díaz indicó que la reducción de jornada laboral que el Gobierno quiere impulsar en la legislatura podría "vertebrar" la sociedad española, pero para ello tiene que ir acompasada con la racionalización de horarios en la vida social y laboral, ya que considera que "no son razonables" los horarios de algunos establecimientos hosteleros ni tampoco que se convoquen reuniones de trabajo a las ocho de la tarde. "No podemos pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora", aseguró. La ministra señaló que su departamento está trabajando con un grupo de 60 personas en dicha racionalización, y que trató este tema hace diez días en una reunión con las patronales turísticas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó con dureza el planteamiento de la titular de Trabajo. "Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa", escribió la presidenta madrileña en sus redes sociales. También subrayó que los españoles "somos diferentes" al resto de Europa, y que España "tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo".