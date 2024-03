El Principado regulará el consumo de bebidas energéticas en niños y jóvenes

La respuesta que el Gobierno tenía pendiente es sí. “Estamos de acuerdo en que hay que regularizar el consumo de bebidas energéticas en Asturias y estamos trabajando en ello”. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, asiente a la propuesta de la diputada del PP Pilar Fernández Pardo y sin llegar a mencionar la imposición de un tributo a la venta de estos artículos que ha sugerido la parte del Gobierno que controla IU sí se lanza abiertamente a la regulación. La Dirección General de Salud Pública tiene parte del trabajo hecho, abunda Saavedra en la sesión de control al Gobierno en la Junta, y una guía elaborada en 2020 que ahora se reeditará y se arropará con una campaña de concienciación entre la población infantil y juvenil. El asunto “está en la agenda del Gobierno y es una preocupación desde hace años” que ha cristalizado en un grupo de trabajo constituido en 2023 para actualizar la información recogida en 2020 y que formará parte incluso de las pretensiones legislativas del Ejecutivo. “En breve”, ha adelantado este martes la Consejera, “vamos a empezar el trámite de una ley de salud escolar” que está en el plan normativo del Principado para este año y que incluirá preceptos sobre “alimentación saludable y educación en salud dentro de la comunidad educativa”, entre ellos los relativos a la limitación del consumo de estas bebidas.

De momento, en un trabajo que parte de 2009, el Principado se ha adherido, destaca también Saavedra, “al programa 16” promovido en su momento por el Ministerio de Consumo para la regulación de los menús escolares y que entre otras medidas plantea “la prohibición de la venta de estas bebidas energéticas, con cafeína u otros estimulantes en los centros escolares”.

No contestó la Consejera a la negativa previa que planteó Fernández Pardo respecto a la posibilidad de que la regulación del consumo consista, tal y como ha sugerido recientemente la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, en el establecimiento de un tributo a su venta. "Tenemos la obligación de regularlo", subrayó la diputada popular. "Sabemos que se está haciendo en la UE, pero en España no. Hay comunidades autónomas, como Galicia, que sí disponen de esta regulación y otras con un planteamiento avanzado, pero no es cuestión de impuestos, sino de salud", concluyó.