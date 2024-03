Dos concejos más se suman a los casos de tosferina y los médicos proponen analizar la vacuna

Los pediatras de la zona habían visto a algunos niños con una tos peculiar, pero no acababan de identificar la causa. Ahora ya saben que, al menos en algún caso, se trata de tosferina. En el concejo de Cabranes se ha registrado un caso confirmado y otro sospechoso de esta enfermedad bacteriana altamente contagiosa y que está generando brotes en varias zonas de España. En el vecino concejo de Nava hay otro cuadro sospechoso. Y en el barrio gijonés de El Llano han aparecido un caso confirmado y otro sospechoso. Estos últimos corresponden a niños que estaban vacunados, dato que se desconoce respecto a los otros tres. Entre los vecinos del concejo cabraniego se considera muy probable que los menores afectados por la infección en su territorio no estén inmunizados, pero este dato aún no ha sido aclarado por la Consejería de Salud.

No consta que ninguna de estas situaciones revista gravedad, más allá de esa tos violenta e incontrolable, que puede llegar a dificultar la respiración, que caracteriza a la tosferina. Una infección de la que no se hablaba en Asturias desde hace largo tiempo y sobre la que puede darse un dato positivo: la cobertura de vacunación en el Principado para esta patología es del 98 por ciento y tiene una pauta reforzada con dosis de recuerdo a los 13 años. En la región, en todo el año 2020 se registraron dos casos; en 2021, ninguno; en 2022, hasta septiembre, cero casos.

Venancio Martínez Suárez, pediatra del centro de salud de El Llano, hace hincapié en la vacuna. A falta de saber si los niños de Cabranes estaban o no protegidos como recomienda en el Calendario de Vacunación Infantil Sistemática de Asturias, el médico gijonés alude a los brotes surgidos en otros puntos del país y concluye que esta proliferación "puede deberse a un fallo vacunal". De ser cierta esta hipótesis, "cabría esperar más casos, pero hay que esperar", indica el doctor Martínez, quien añade que las situaciones de su centro de salud se han dado "en familias informadas y vacunadas".

Entre tanto, en Cabranes, el PP local criticó ayer al alcalde del municipio, el socialista Gerardo Fabián, por no aceptar su petición de aplazar la celebración del mercado local "El Tenderete" tras la noticia de casos de tosferina publicada por LA NUEVA ESPAÑA a última hora del sábado. Según explicaron los populares, su concejal Gacel Sánchez Naredo (PP) se puso en contacto con el Alcalde para interesarse por la situación y expresaer su preocupación. Asimismo, instó a Fabián a posponer para otra fecha la celebración del mercado programado para ayer domingo. "Desde la Alcaldía se ha hecho caso omiso de esta propuesta, poniendo en riesgo la salud de los vecinos visitantes", lamentaron desde el PP.

Habrá que ver si, finalmente, las autoridades sanitarias consideran procedente abrir una investigación sobre un posible fallo de la vacuna. Lo que los expertos consultados por este periódico tienen claro es que "con los altos niveles actuales de vacunación, es muy raro que puedan ocurrir brotes, excepto en algún colectivo donde haya una proporción llamativa de niños no vacunados". Estos mismo especialistas añaden que, durante la pandemia de covid-19, debido a las medidas de distancia social y mascarillas, "casi no hubo circulación de tosferina, lo cual dio lugar a una pérdida de la inmunidad asociada a la vacunación".