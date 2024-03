Un asturiano, entre los ocho arrestados por una operación antidroga en Lugo

El Juzgado número 1 de Viveiro mandó a prisión a una mujer en relación a una operación antidroga desarrollada desde este martes en la Mariña lucense y el occidente de Asturias. Hay ocho detenidos, uno de ellos asturiano, según indicaron fuentes de la Guardia Civil. Los agentes se incautaron de diversas cantidades de heroína y cocaína. También encontraron cantidades de dinero en efectivo, supuesto producto de la venta de droga, y enseres relacionados con la elaboración de las dosis de droga, como balanzas de precisión o sustancias para el corte.

Los arrestos se produjeron después de la práctica de varios registros domiciliarios en localidades como Xove, Burela, Riotorto y Ribadeo, situadas en la Mariña lucense. No ha trascendido en qué localidad de la región fue detenido el asturiano. Y es que está declarado el secreto de sumario para evitar que alguno de los implicados se sustrajese a la acción de la Justicia. La operación no está cerrada y pueden producirse más arrestos, según añadieron fuentes de la Benemérita. Se desconoce por el momento desde cuándo estaba siendo investigado este grupo, que según todos los indicios vendía droga no solo en Lugo, sino en otras localidades del Occidente, una circunstancia que ya se ha dado en el pasado. Y es que son dos zonas con una relación muy fluida.

En el amplio operativo intervinieron agentes de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Burela y de Lugo, con el apoyo del Servicio de Intervención Rápida (SIR) y de patrullas de Seguridad Ciudadana, para facilitar la práctica de las detenciones.

A disposición judicial

Este miércoles pasaron a disposición judicial tres de los detenidos. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Viveiro decidió dejar en libertad con cargos a dos de los arrestados –tendrán que mantenerse localizados y acudir al Juzgado los días 1 y 15 de cada mes–, y envió en prisión a una mujer, que formaría parte del núcleo duro de la red desarticulada. Se le atribuye un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la ciudad.

Este jueves pasarán a disposición judicial otros tres detenidos. Los dos restantes quedaron en libertad deambulatoria una vez se realizaron las diligencias pro parte de la Guardia Civil, aunque también están investigados por los hechos. Se desconoce por el momento cuál será el destino judicial del asturiano detenido, y si habrá más asturianos detenidos en los próximos días. Todo depende de la investigación judicial.