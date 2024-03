Ursona, la especial diócesis que el Papa ha asignado al cardenal asturiano Artime

El Papa Francisco ha asignado al cardenal asturiano Ángel Fernández Artime, rector Mayor de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, la sede titular de la diócesis de Ursona. Una asignación con dignidad arzobispal que se hará efectiva el próximo 20 de abril, cuando el cardenal asturiano, natural de Luanco, sea ordenado en Roma.

Ángel Fernández Artime, que desde el año 2014 ha estado al frente de la congregación salesiana mundial, fue preconizado cardenal por el Papa en julio de 2023, y recibió el birrete y el anillo cardenalicio en el transcurso de un Consistorio Ordinario público realizado en Roma el 30 de septiembre. Desde entonces, Artime ha asumido un primer nombramiento en la Curia Romana como miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. También tomó posesión en diciembre de la diaconía de la parroquia de Santa María Auxiliadora en la Via Tuscolana de Roma, asignada igualmente por elPapa Francisco. Nuevas responsabilidades que ya han llevado a Fernández Artime a convocar el 29° Capítulo General de los salesianos (que se llevará a cabo el próximo año) donde se elegirá a su sucesor al frente de la sociedad salesiana.

Según el Código de Derecho Canónico, todo sacerdote a quien el Papa decida crear cardenal debe ser ordenado obispo. Y Francisco ha decidido que de todas las posibles, la diócesis a asignarle al asturiano –en este caso como arzobispo– será una de las más singulares de España, la de Ursona, creada como jurisdicción eclesiástica pero que hoy solo existe en su título, sin que tenga territorio concreto ni fieles.

Ángel Fernández Artime, rodeado de amigos y familiares. / Ricardo Solís

«Cuando se nombra a un obispo siempre se le tiene que asignar una diócesis. Cuando se nombra al obispo de Sevilla, de Oviedo, Zamora, esa es su diócesis; pero cuando se nombra a un obispo que aún no tiene una diócesis, o va a tener un cargo, por ejemplo los Nuncios, o cargos en la Curia vaticana, se les asigna una diócesis de las que ya no existen, normalmente diócesis muy antiguas que desaparecieron. Cuando el Papa nombró cardenal a Ángel, no lo hizo obispo, pero ahora ha decidido ordenarlo y como de momento sigue siendo Rector Mayor, le ha asignado la de Ursona, desaparecida, que coincidiría con la ciudad de Osuna (Sevilla)», explican portavoces de la comunidad salesiana en España.

En el momento actual era una diócesis sin titular, pero a ella han estado ligados algunos obispos españoles como César Franco, actual obispo de Segovia, o Arturo Ros, de Santander, «que cuando fueron ordenados también se les asignó esta diócesis, hasta que les nombraron para las que ocupan ahora. Y Ursona se fue quedando ‘libre’ para otros nombramientos», añaden.

El cardenal Fernández Artime será ordenado arzobispo el 20 de abril a las 15.30 horas en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, de Roma. Y el ordenante será el cardenal Emil Paul Tscherring, Nuncio Apostólico en Italia. Se trata de una Basílica muy unida a España «pues desde Felipe III los reyes españoles han sido benefactores de esta iglesia, y se ha construido, decorado, con grandes aportaciones económicas. Por un privilegio antiguo, el Rey de España es Protocanónico honorario del Cabildo de esta Basílica».