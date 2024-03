Barbón invita al PP a ayudar a salvar la prórroga apoyando el decreto que asegurará la financiación autonómica

Con los vientos violentos de la política nacional arreciando sobre la Junta, el presidente del Principado se obligó este miércoles a "sacarle el mayor jugo posible a la prórroga" que encara el país por la renuncia del Gobierno de España a presentar un proyecto de presupuestos para 2024. Puesto ante las inquietudes del escenario por las preguntas de los portavoces del PP, Álvaro Queipo, y Foro Asturias, Adrián Pumares, Adrián Barbón se ha esforzado este miércoles por verle el lado positivo a la prórroga, de entrada "una mala noticia", y por compartir con la oposición las responsabilidades de lo que pueda pasarle a Asturias en la nueva coyuntura. "Comparto con usted la preocupación" por los posibles efectos sobre la porción que ha de cobrar Asturias del sistema de financiación autonómica, le dijo a Queipo, pero como quiera que la idea es sacar adelante vía decreto ley las entregas a cuenta del sistema, entre ellas 260 millones de euros esenciales para el Principado, entiende el Presidente que el PP, "pensando en Asturias y en el resto de comunidades autónomas, votará a favor de la convalidacion" del decreto en el Congreso.

Congratulándose del rechazo "rotundo" que había reiterado Barbón frente a la petición de la Generalitat de Cataluña de un cupo a la vasca, el portavoz popular prometió apoyo "en la defensa de una financiación justa para Asturias" y también no olvidar, si eso se acaba sustanciando, "quién es el culpable". Dicho eso, y poniéndole nombre, Queipo expuso sus inquietudes ante la certeza de que "el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de poner en riesgo mucho dinero para Asturias". Recordando las "consecuencias terribles" que el consejero de Hacienda auguró para la región si se quedaba sin presupuestas, el parlamentario citó los peligros que se ciernen sobre la financiación del Corredor Atlántico, las compensaciones a la industria por las emisiones de CO2 o "las dificultades para la canalización de los fondos europeos". Barbón ratificó, por lo demás, lo ya reseñado respecto a que "las principales inversiones, que son plurianuales, están garantizadas" aun sin presupuesto y admitiendo, "es verdad", que "las nuevas, las que no tengan consignación" en las cuentas vigentes, "no se podrían licitar salvo que se generen créditos extraordinarios", algo para lo que por cierto también haría falta el respaldo del Congreso. Al contraataque, Barbón no perdió la ocasión de recordar a Queipo su rechazo a los presupuestos del Principado. "Cualquiera que le escuche dándose golpes de pecho porque no vaya a haber presupuestos podría tener la sensación de que estaban dispuestos a votarlos. Y lo cierto es que siguen en el frente del no permanente y que no han apoyado ninguno" de esta legislatura, "ni el del peor año de la pandemia", ante el que "hasta Vox se abstuvo".

Cuando también Adrián Pumares puso a la vista del Presidente su "frustración" por la ausencia de presupuestos, y cuando también él afeó la escasa ejecución presupuestaria del Gobierno central, su tocayo y paisano Barbón aludió a la insuficiencia inversora que también aqueja a los ayuntamientos de todo signo político y volvió a pedir la reforma de la ley de contratos del sector público, responsable a su juicio de "la ralentización de la ejecución de todas las administraciones". Al detalle, el jefe del Ejecutivo autonómico volvió a dar por garantizadas las rebajas en el peaje de la autopista del Huerna, que "se pueden ampliar porque no se agotará la partida" consignada, la petición de la declaración de obligación se servicio público para la línea feroviaria Asturias-Madrid, que también pretende bajar los precios de los billetes, o los fondos para el Corredor Atlántico. Se avecina ahora, concluyó, "el terreno de la negociación política. Creemos que las cuestiones se arreglan así, negociando", subrayó antes de recordar que estos presupuestos no iban a entrar en vigor hasta bien entrado el ejercicio y que lo que realmente importa en este momento es la negociación de "los de 2025".

La pregunta de la portavoz de Vox, Carolina López, llevó a Barbón a enzarzarse con ella en una competición de feminismo y a sacar a colación el anuncio de apertura de la planta de Amazon en Bobes (Siero). Ella habló de "trenes perdidos" para la inversión; él se soprendió que "se atreva a decir que estamos perdiendo oportunidades cuando ayer mismo se ha anunciado que llegan 1.500 empleos y una inversión de 300 millones de euros. ¿Qué oportunidades se pierden -se preguntó- cuando hemos conseguido que quince grandes proyectos aterrizaran en Asturias en los últimos años, o cuando hemos sido capaces de pasar de dos centros de I+D+i a catorce" desde su llegada al Gobierno.

