El HUCA registró el año pasado ocho partos de madres menores de edad

El número de embarazos en menores de 18 años, una tendencia a la baja en Asturias, preocupa en el ámbito sanitario, que pone el foco en la importancia de la educación sexual en los adolescentes a raíz del caso de la joven de quince años que dio a luz el pasado domingo en la estación de trenes de Pola de Siero. En 2023 hubo ocho partos de mujeres menores de edad en el HUCA. El porcentaje total, no obstante, ha descendido en la última década. Hace diez años estaba en el dos por ciento del total embarazos anuales que tenían lugar en el complejo hospitalario, el más grande de la región, y ahora está en el 0,5%, según datos oficiales del HUCA.

Virginia Rodríguez, presidenta de la Asociación Profesional de Matronas del Principado de Asturias, que trabaja en el HUCA, asegura que un parto de una adolescente "es poco frecuente, pero no es la primera vez que ocurre ni será la última". Rodríguez explica que "estos embarazos tan precoces conllevan un mayor riesgo físico y también en el contexto psicológico".

La matrona pide más educación sexual entre los jóvenes. "Tenemos que incidir mucho en ese sentido, porque la mayoría de estos embarazos precoces no son planificados ni deseados. Los jóvenes tienen que tener una información clara y concisa sobre salud sexual. No solo en el caso de los embarazos: también para evitar enfermedades de retransmisión sexual". En ese sentido, la matrona ve un "aumento" de ese tipo de enfermedades. Rodríguez, con mucha experiencia en partos por su profesión, explica lo que hay que tener en cuenta en casos como el de Pola de Siero, de cara a ayudar en el parto. "Lo importante es mantener la calma y preservar la intimidad de la madre en la medida de lo posible en ese momento. Cuando nace el bebé, es básico ponerlo piel con piel con su madre y secarlo. Y no hay que preocuparse por el cordón umbilical, porque no hay ninguna prisa en cortarlo", recalca.

José Adánez, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del HUCA, también pone el foco en la importancia de una buena educación sexual en casos de menores embarazadas. Y da otra clave: las redes sociales. "Estamos en la sociedad de la pantalla, donde todo es una exhibición permanente y hay poca educación sexual. En el HUCA tenemos buenos programas, pero muchas veces es complicado luchar contra Instagram y otras redes sociales", explica.

Adánez recalca que el número de embarazos en menores desciende, aunque hay otros datos reseñables respecto a la sexualidad a edades tempranas. "El 50 por ciento de las chicas de quince años ya han tenido relaciones sexuales, según encuestas, y tenemos constatado un aumento en las enfermedades de transmisión sexual".

Respecto a las posibles consecuencias físicas que puede sufrir una joven en el caso de un parto temprano, José Adánez dice que "el problema es que no han completado su desarrollo físico, y eso puede ocasionar consecuencias".

