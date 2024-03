Piden que la penalización por faltas de ortografía exima a los disléxicos

La Federación Española de Dislexia (FEDIS) reclama que la nueva EBAU no penalice las faltas de ortografía en el alumnado con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje. El borrador de la nueva prueba recoge que los parámetros que reducen la nota del examen un 10% por faltas de ortografía o gramaticales "podrán flexibilizarse en el caso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo", pero FEDIS pide que ninguna comunidad autónoma baje la nota del alumnado con dislexia por este motivo. "La mayoría de personas con dislexia no están teniendo las adaptaciones a las que tienen derecho por ley; puede haber casos en el que el diagnóstico llegue tarde y no hayan tenido nunca una adaptación, por lo que verían menoscabados sus derechos a la hora de realizar la Selectividad", afirmó Araceli Salis, portavoz del colectivo.