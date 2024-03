La "cuenta atrás" de Queipo (PP) "para liberar a Asturias del socialismo" y su ataque al ministro Puente: "Nadie hizo tanto daño"

Una combinación de mensajes críticos con el PSOE y su gestión en Asturias y de llamamiento en clave interna, para no romper la unidad del PP asturiano al abrigo del ciclo electoral. El presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, fundamentó en esas líneas argumentales el discurso con el que abrió el comité ejecutivo regional del partido, muy concurrido este martes con la presencia de varios alcaldes y dirigentes, como la gijonesa Ángela Pumariega o el ovetense Mario Arias, entrd otros. En el orden del día, la convocatoria de once congresos locales, pero sin fecha todavía para los cónclaves de Oviedo, Gijón y Avilés.

Los incumplimientos del PSOE, y especialmente del Ministerio de Transportes, son como chispa y energía motriz para el PP asturiano, hasta el punto de que su líder autonómico se animó este jueves a proclamar que "la cuenta atrás para liberar a Asturias del socialismo ha comenzado". Era el final de una intervención muy aplaudida en la sala de reuniones de la sede regional del partido, que se quedó muy pequeña para la ocasión.

Álvaro Queipo a esas alturas ya había cargado contra las políticas "de los gobiernos socialistas, que han dejado a Asturias estancada en el tiempo, mientras todas las comunidades vecinas siguen avanzando y nos adelantan". En su punto de mira, además del presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reproche con dedicatorio al ministro de Transportes, Óscar Puente. "La reprobación se nos quedó corta porque en el debate de los incumplimientos del Estado con Asturias Barbón y el consejero de Fomento ya sabían que el vial de Jove no se iba a hacer y no dijeron nada, o es que no lo sabían y no se preocuparon de hacer un seguimiento de una inversión tan importante", sostuvo Queipo. Para el presidente de los populares asturianos, "Óscar Puente tiene el dudoso honor de una reprobación en tiempo récord: nadie ha hecho tanto daño en tan poco tiempo. Y para ello ha contado con el apoyo inestimable del presidente Barbón, al que solo le preocupan los méritos que pueda hacer dentro de su partido y en el escalafón del sanchismo, o quizás del postsanchismo".

Congresos locales

El PP planteará "ante esa política de inacción, incapacidad e incumplimientos, propuestas para construir consensos", entre las que citó las 117 enmiendas "para mejorar la ley de reto demográfico", con medidas sobre fiscalidad, retorno de asturianos residentes en el exterior y simplificación administrativa.

El presidente de los populares asturiano reclamó para esa "alternativa" unidad puertas adentro del partido. "Los asturianos siempre han castigado la división y han premiado la unión, por lo tanto sigamos unidos como hasta ahora", reclamó Álvaro Queipo, quien elogió los congresos ya celebrados "porque demuestran que somos cada día un partido más fuerte, más unido y más preparado para llevar a cabo su objetivo, cambiar a Asturias a mejor, tenemos el deber de dar la mejor versión de nosotros mismos". El comité ejecutivo aprobó una nueva tanda de once congresos para las juntas locales de Aller; Villayón; Tapia de Casariego; Langreo; Cangas de Onís-Onís; Grao-Yernes y Tameza; Llanera; Coaña, Navia; Vegadeo y Castropol.