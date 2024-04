La unidad que demandan los afectados asturianos por el Covid persistente: "Se nos hacen pruebas que no sirven"

Fatiga, dolor de cabeza, niebla mental, problemas de memoria; dolores articulares, musculares, torácicos; alteraciones del olfato y del gusto... El virus SARS-CoV-2 ha dejado una huella profunda, en forma de mala calidad de vida, en centenares de asturianos, quizá en algún millar. Y cuando ya han transcurrido cuatro años desde el inicio de la pandemia de coronavirus, los afectados por el covid persistente han propuesto a la Consejería de Salud la creación de una unidad especializada que pueda atenderles con solvencia.

Siguiendo el modelo de unidad de seguimiento y control que se ha puesto en marcha en algunos lugares, la idea de los pacientes asturianos consiste en configurar "un equipo integrado por una enfermera gestora de casos y dos médicos especialistas en medicina interna", según explicó a este periódico María José Pérez, miembro del Colectivo Covid Persistente. Las funciones de la enfermera consisten en "hacer el seguimiento habitual de los pacientes y atender una línea telefónica para dudas, que es de gran ayuda al menos para mitigar la presión emocional", añadió la integrante del colectivo.

Días atrás, María José Pérez, Virginia Martínez y Patricia Carretero –afectadas por covid persistente– mantuvieron una reunión con la consejera de Salud, Conchita Saavedra, y con la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, en la que plantearon de nuevo la citada demanda: "Repetimos a la Consejera lo que llevamos diciendo a voces desde hace tres años: que necesitamos en Asturias una unidad que pueda dar una asistencia coherente y con la continuidad y coordinación entre especialistas que son imprescindibles".

La respuesta de la titular de Salud fue que trasladará la propuesta al equipo de dirección del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que a su vez debe analizarla con el servicio de Medicina Interna. "Confiamos en que haya avances", señaló María José Pérez.

Conchita Saavedra indica que su departamento está "valorando que haya en el HUCA una unidad específica multidisciplinar de covid persistente para casos más complejos o para casos que requieren una atención multidisciplinar". Más tarde, viendo la evolución de estos pacientes y de todo el contexto de la enfermedad, se plantearán "el que puede haber alguna otra unidad más específica".

La Consejera indicó que, según los datos de la Administración sanitaria, en Asturias están registrados 464 pacientes con covid persistente. A juicio del colectivo de afectados, esta cifra "es la misma que se dio el año pasado". Y añaden que existe un problema burocrático que desfigura los datos: "Hay mucha gente sin diagnosticar, pero también hay mucha gente diagnosticada que está sin codificar correctamente y que por ello no está incluida en esa cifra. En nuestro colectivo estamos unos 250 enfermos de covid persistente, y en torno a la mitad no están bien codificados".

Según las estadísticas más aceptadas, entre el 70 y el 80 por ciento de los enfermos de covid persistente son mujeres. "No estamos siendo atendidos como necesitamos. Sabemos que no se conoce un tratamiento que sea eficaz, pero podemos estar mucho mejor atendidos y también ir beneficiándonos de los avances que van surgiendo", aseveran las portavoces de los afectados, según las cuales "es imprescindible que haya médicos especializados en nuestra enfermedad". De lo contrario, agregan, "nos hacen pruebas, esas pruebas salen negativas, porque muchos de nuestros problemas de salud no pueden detectarse así, y no nos dan el tratamiento que puede aliviarnos".

El covid persistente tiene elementos comunes con la fibromialgia y la fatiga crónica. "Hay puntos en común, pero no son lo mismo. De entrada, el covid persistente tiene un origen conocido, que es una infección aguda de covid, mientras que el origen de la fibromialgia no se conoce", argumenta María José Pérez. "Otra cosa que nos distingue –añade la afectada– es la febrícula, que en muchos casos de covid persistente es un síntoma más que perdura en el tiempo, y en el caso de las otras enfermedades, no".