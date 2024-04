Los hosteleros piden que el tabaco siga en las terrazas: "No genera discordia"

"En las terrazas no hay ningún tipo de discordia entre fumadores y no fumadores. Quien no quiere compartir espacio con fumadores dispone de terrazas sin humo", afirmó ayer José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, patronal hostelera de Asturias. Los responsables de esta organización se reunirán este martes, a las 13.30 horas, con la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, y el director general de Salud Pública, Ángel López, ante la oferta de Saavedra de negociar con los empresarios una prohibición "gradual" y corresponsable del consumo de tabaco en las terrazas.

Este encuentro se deriva de la aprobación, anteayer viernes, del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Dicho documento recoge una declaraciones de intenciones encaminadas a reducir el consumo de tabaco y que ahora deberán ser trasladadas a los ámbitos legislativos para convertirlas en normas de obligado cumplimiento.

El presidente de OTEA destacó la "amabilidad" de la consejera de Salud por atender con prontitud su petición de mantener un encuentro para analizar la situación. Los hosteleros quieren "dar visibilidad al valor de las terrazas". Éstos son algunos de los argumentos que este martes pondrán sobre la mesa de las autoridades sanitarias:

1) " Las terrazas son un elemento que resultó muy potenciado a raíz de la primera ley antitabaco, cuando se prohibió fumar en los espacios interiores, y que está funcionando muy bien".

2) "Para nosotros, los hosteleros, las terrazas son una parte relevante de nuestro negocio. Nos cuesta dinero instalarlas y tenerlas en marcha. A la sociedad le gustan las terrazas, como vemos en todos los sitios. Hay gente que busca no sólo tomar algo, sino también las mejores terrazas para comer".

3) "Las terrazas son un elemento esencial del modelo de ocio y del modelo turístico de Asturias y de España. No tiene mucha lógica prohibir fumar en España y que siga estando permitido en Portugal, Marruecos o Grecia. De toda Europa, sólo en Luxemburgo se prohíbe fumar en las terrazas".

4) "Nosotros podemos estar a favor de que la gente deje de fumar, pero eso no tiene nada que ver con las terrazas. Se puede prohibir el tabaco en terrazas y la gente va a seguir fumando. Durante el covid se prohibió fumar en terrazas y, sin embargo, la gente no dejó de fumar. Insistir en esta línea es infructuoso".

5) "No tiene sentido prohibir el tabaco en las terrazas y que el fumador pueda apartase unos metros, sentarse en un banco y fumar al lado de un niño o una persona mayor".

6) "No se sabe de ningún estudio que demuestre que en un espacio al aire libre el tabaco de uno perjudica a otro".

7) "Queda muy bien el eslogan de ‘hemos prohibido fumar en las terrazas’, pero es eso, un eslogan, o quizá una cortina de humo para distraer de otras cosas".

8) "Si finalmente se legislase algo, habría que ver de qué manera se acompaña de ayudas. Cuando a una industria contaminante se la obliga a cambiar a un modelo menos contaminante, se le otorgan subvenciones cuantiosas. En nuestro caso, ¿quién va a pagar esta fiesta?".