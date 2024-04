El "Mejor cachopo del mundo" no se hace en Asturias: este es el restaurante que ha ganado este año el concurso

El restaurante Mas Torres de Zaragoza (Aragón) se alzó con el título de Mejor Cachopo del Mundo en el Concurso que, anualmente, convoca La Guía del Cachopo y cuya final se desarrolló en Oviedo, en el hotel Palacio de Cristal a donde, los finales, llegaron entre un total de 101 elaboraciones tanto de Asturias, nacionales como internacionales. "Mucho amor, mucho trabajo y mucha dedicación" son parte del secreto del éxito de este cachopo según señala Tatiana Gavrila, una de las cocineras de este local que estuvo acompañada también de Corina Rojas, también cocinera. Tanto los ingredientes, como su cocinado y su curiosa presentación les llevaron a recoger este premio por el que ya llevan luchando varios años. "Los dos últimos años fuimos los segundos mejores del mundo y este año, como siempre, también vinimos a ganar y lo logramos. No podemos estar más contentas", decían ambas. Los ingredientes: carne de ternera wabyu, queso de oveja y cabra del Norte y jamón de campo con un rebozado de huevo, harina y panko.

Tatiana Gavrila y Corina Rojas, delante de su cachopo ganador, con el título que lo reconoce como el mejor del mundo 2024 / Ana Paz Paredes

La presentaciónde su cachopo fue, a su vez, tan impactante como singular. Una especie de carrito de madera en cuya parte superior iba el cachopo. "Es un carro destilador para una botella de vino de 27 litros que inventó hace muchos años nuestro jefe", explicaron ambas que estaban exultantes con el premio. "El cachopo es ya internacional, ahora hay muchos españoles que lo elaboran en toda España y,en nuestro caso, en Aragón es un plato muy famoso". recuerdan.

El segundo mejor del mundo fue para el restaurante Arrabal, en la Plaza Mayor de Madrid y el tercero, en esta categoría, para el restaurante La Tasca en Valencia.

Sheila Fernández y José Ríos, de la sidrería El Duernu de Luarca, con su cachopo, el mejor de Asturias 2024 / Ana Paz Paredes

En la clasificación asturiana el Mejor Cachopo de Asturias fue el elaborado en la sidrería El Duernu en Luarca (Valdés), quedando tambien en el sexto lugar de la clasificación de los mejores de mundo. Sus gerentes, José Ríos y Sheila Fernández no podían estar más contentos y, aún teniendo en cuenta, que era la primera vez que se presentaban. "No esperamos conseguirlo, para nosotros ya llegar a la final era un premio", señaló Ríos, quien recordó que no hay mucha tradición de cachopo el Luarca. "Estamos muy ilusionados y con ganas de seguir mejorando", añadió. Su cachopo estaba relleno de jamón gran reserva, queso Tres Oscos y rebozado con semolina y un panko especial. Iba acompañado de patatas fritas. El segundo mejor de Asturias fue el del restaurante El Llosu, en Cangas de Onís, y el tercero fue para la sidrería La Tabacalera, en Gijón.

Ignacio Sordo, jefe de cocina de La Comtienda (Miñor) de Oviedo, recoge el diploma como el mejor cachopo de pescado del mundo, ayer en Oviedo. / Ana Paz Paredes

El mejor cachopo del mundo para celiacos se elabora en Catering Cuisine en Madrid; el mejor del mundo vegano fue para La Capilla Sixtina de A Coruña (Galicia) y el mejor cachopo del mundo de pescado fue para el restaurante La Comtienda (Miñor) en Oviedo. También hubo premios para el cachopo más original, que fue para el restaurante Al Platu Vendrás, de San Juan de Alicante además de los finalistas en las categorías del mejor cachopo de Madrid, del resto del España, de las comunidades autónomas y del extranjero. Entre algunos de los países participantes estaban México, EE.UU, Colombia, Suiza, Bélgica y Perú.

Oscar David Sánchez Barba, de Catering Cuisine, de Madrid, mejor cachopo del mundo en la categoría de celiacos. / Ana Paz Paredes