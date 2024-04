¿Cómo está posicionado Oviedo para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud? Barbón dice que "Asturias va por delante si se descentraliza"

Asturias ha tomado la delantera en la carrera para ser la sede de la futura Agencia estatal de Salud Pública, en el caso que se decida de que no esté en Madrid. Al menos esta es la conclusión del presidente del Principado, Adrián Barbón, tras la conversación que mantuvo ayer en privado con Pedro Sánchez, aprovechando la visita del presidente del Gobierno al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), para anunciar la decisión de aumentar la cartera de cribados neonatales. El también secretario general de la Federación Socialista Asturiana contó tras la ejecutiva de su partido, en la tarde de ayer, que el único tema que abordó con Sánchez este lunes en Oviedo fue precisamente el de la candidatura para la agencia estatal de Salud.

Barbón reveló que la conversación con el presidente del Gobierno "me sirvió mucho para saber en qué estadio está la Agencia de Salud (...) y para explicar la candidatura asturiana". El Ejecutivo de Sánchez acaba de aprobar el proyecto de ley para su creación y lo ha remitido al Congreso. "Es decir, no existe todavía la Agencia de Salud Pública, por lo tanto no se puede descentralizar lo que no existe. Antes hay que aprobar la ley. Después vendrá el reglamento de funcionamiento, donde se establecerá si va a estar en Madrid o se descentraliza porque esa decisión no está tomada", comentó Barbón. El presidente del Principado aprovechó el encuentro con Sánchez para defender "el mucho interés" existente en Asturias para atraer esta nueva agencia estatal, "porque en la pandemia se demostró cómo queremos a la salud pública en Asturias y por lo simbólico de que se van a cumplir 10 años de la puesta en funcionamiento del HUCA, que salió adelante pese a la oposición de la derecha que intentó paralizarlo porque no creía en una inversión fundamental para Asturias, como se comprobó en la pandemia". El también líder de la FSA destacó que la candidatura asturiana "viene reforzada porque el alcalde de Oviedo pone a disposición, dentro de los terrenos que tendrá en La Vega en el convenio entre las tres administraciones, un edificio singular".

Con todas las cautelas, pues el proceso de selección aún no es inminente, Barbón sostuvo ayer que "yo ya voy por delante porque lo he comentado la candidatura de Asturias tanto con presidente del Gobierno, como con el Ministro de Política Territorial y con la Ministra de Sanidad. Con los tres he hablado que Asturias reúne todas las condiciones y, desde luego, vamos a presentar la mejor candidatura posible de la mano del Ayuntamiento de Oviedo y de otras instituciones para, si se descentraliza, optar a esta agencia y a ver si lo conseguimos". Barbón admitió que Sánchez "no entró a valorar" la candidatura de Asturias, "pero la ha recibido muy bien". El secretario general de los socialistas asturianos recordó que fue el primer político en reivindicar la necesidad de una agencia pública de salud "en una de las primeras Conferencias de Presidentes", realizadas para afrontar la pandemia del coronavirus: "Fue una propuesta que hice después de mucha reflexión con nuestro equipo de la consejería de Salud, acerca de la necesidad de sacar alguna enseñanza de toda aquella situación".

El presidente del Principado aprovechó la rueda de prensa posterior a la ejecutiva mensual de la FSA para afear al principal partido de la oposición, el PP, que "no haya salido a condenar el comentario homófobo" a Pedro Sánchez, que realizó un ciudadano en el atrio del HUCA. "Lo que más me dolió es que fue una afirmación homófoba. Yo esperaba que el PP de Asturias hubiera condenado ese comentario homófobo. Una persona puede estar totalmente en contra del presidente del Gobierno, o de mí, o de un alcalde o alcaldesa, pero con respeto y sin insultar", manifestó Barbón que realizó "una condena expresa" sobre el comentario escuchado antes de que empezase la intervención del presidente del Gobierno.

Adrián Barbón aseguró que no había hablado en ese aparte con Sánchez de ninguna otra cuestión, ni de infraestructuras, ni de Arcelor, pero recalcó que "la interlocución con Moncloa es constante". Al ser preguntado si es buena, a raíz del desencuentro por el vial de Jove, contestó que "es permanente", pero matizó que "yo defiendo los intereses de Asturias y podemos tener posiciones diferentes y acordar posiciones comunes", para reiterar que en el vial de Jove "somos contrarios a que se haga ese proyecto en superficie porque no lo quieren los vecinos".