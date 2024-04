Oposición y sindicatos critican la visita "poco productiva" de Pedro Sánchez

Oposición y sindicatos coincidieron ayer en la crítica a la visita "muy poco productiva" del presidente Pedro Sánchez al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). PP, UGT y CC OO reprocharon que la presencia de Sánchez no sirviera para hablar del vial de Jove, Arcelor o del cierre de Saint- Gobain en Avilés.

Para Luis Venta (PP), "Sánchez no se ocupa de Asturias ni cuando está en Asturias" y el Principado "no está en su agenda". Covadonga Tomé vio en la visita "un intento de escenificar una relación fluida entre el gobierno asturiano y estatal, que en realidad no existe". José Manuel Zapico, secretario general de CC OO, cuestionó "el preocupante silencio" del Presidente en "temas vitales para el futuro de Asturias", mientras que su homólogo de UGT, Javier Fernández Lanero, echó en falta compromisos ante los problemas en infraestructuras o en la industria.