Del "te quiero" que Barbón le dijo a Queipo en la Junta a una canción de Chenoa: "Usted vino a abrazarme y no le rechacé"

El pleno de la Junta General del Principado de esta mañana derivó en un curioso enfrentamiento dialéctico entre Adrián Barbón, presidente del Principado, y Álvaro Queipo, líder del PP, principal grupo de la oposición. Queipo dijo en una de sus intervenciones que recibía "muchos wasaps, pero permítame que no lo haga público por respeto", aseguró, en referencia a supuestos mensajes que habría recibido de compañeros de partido de Barbón, que estarían descontentos con el rumbo del Gobierno. Barbón contestó poco después: "Cuando quiera nos sentamos y compartimos wasaps. Si le enseño yo los que tengo de usted…".

Y el Presidente fue a más y contó una anécdota. Según su versión, durante la toma de posesión como presidente de la Xunta de Galicia de Alfonso Rueda, del PP, donde coincidieron él mismo y Queipo, pasó lo siguiente: "Me buscó (Queipo) para darme un abrazo. Usted vino a abrazarme, cosa que no le rechacé, para que vea lo mucho que a usted le quiero", dijo Barbón, en tono irónico. "Siga con sus lecciones de geografía, que va bien (en referencia a las reuniones de Queipo con Alcaldes. Le digo como la canción de Chenoa: cuando tú vas, yo vengo", insistió, debido a que antes el popular le había dicho que era "previsible". Queipo le contestó en todo momento en un buen tono, pero muy crítico. Antes le había dijo que "es usted absolutamente previsible y los que así mismos se tildan de humildes practican poco la humildad. Usted no quiere que hablemos de la vergonzosa visita de Sánchez este lunes, pero yo sí. Nos han aumentado más las dudas sobre si ustedes se enteran de lo que pasa en Asturias".