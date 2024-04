La oposición se lanza a por Barbón por la gestión infraestructuras: "No tiene ninguna credibilidad"

Reproches cruzados en la Junta General del Principado. Los partidos políticos de la oposición al Gobierno regional criticaron esta mañana en el pleno a Adrián Barbón, presidente del Principado, tras los últimos acontecimientos relacionados con el Ministerio de Transportes: desde la paralización de las obras del nudo de Serín, al retraso de los trenes Avril (mañana se empiezan a vender los billetes) y, sobre todo, por lo acontecido en el vial de Jove.

La información publicada por LA NUEVA ESPAÑA hace días fue el tema central de las preguntas al Presidente. Barbón, según sostienen fuentes de Transportes, era conocedor de que ese proyecto se caía desde hace meses, algo que el Presidente ya negó tajantemente en su momento, como hoy volvió a repetir.

El Ministerio, en un escrito oficial consensuado con el Principado, intentó cerrar esa crisis recalcando que la comunicación “oficial” se produjo el veinte de marzo, en la reunión en la que se dio carpetazo al asunto. Álvaro Queipo, líder del PP, preguntó a Barbón por esta polémica, lo que derivó en un enfrentamiento. “No me caso con nadie, solo con Asturias. Esto es lo que a usted le molesta, porque se le cae el mantra”, dijo el Presidente, que además criticó a Queipo por “no condenar el discurso homófobo”, en referencia al reproche que escuchó Pedro Sánchez en el HUCA por parte de un individuo. Gonzalo Centeno, diputado de Vox, acabó hoy una de sus intervenciones con esta frase: “Por siete votos…”, que es el inicio de la que pronunció esa persona. “Por siete votos tienes el culo roto”, había dicho la persona. “Gané dos elecciones y fui Alcalde, y gané dos autonómicas y fui Presidente. Eso me da libertad para no seguir consignas de nadie”, dijo Barbón. Queipo se lanzó después al ataque, recordándole las últimas decepciones en materia de infraestructuras. “El Ministro anunció los Avril para el primer trimestre y luego se enteró que volvían a incumplir los compromisos. Aseguró que nada sabía de la cancelación del proyecto del víal de Jove: lo negó dos veces en la Cámara y conocimos por fuentes del Ministerio que lo sabía desde hace dos meses. Llevan días de teatrillo, primero con un abrazo enternecedor y luego con la visita de Pedro Sánchez”, le respondió Queipo, insistiendo en que Barbón era conocedor de lo sucedido con el vial de Jove. “No tiene ninguna credibilidad”, zanjó.

“No quiere saber la verdad, solo quiere sembrar la sospecha. Ese es su etilo”, le respondió Barbón.

Carolina López, portavoz de Vox, también acusó al Presidente de mentir. “Ha pasado de ser el hombre anuncio a un culebrón que estamos pagando todos los asturianos. El culebrón comienza con una relación perfecta entre el Gobierno central y el regional. Venía Óscar Puente a Asturias y todo era maravilloso. Después fue cambiando la versión. En forma privada trataron el tema y ocultó la información a los asturianos. Usted, como buen socialista, es experto para ocultar la información”, dijo. Barbón le contestó que su discurso era el mismo que el del PP, pero “con más voz”. Y además ironizó sobre la acusación de que Sánchez había venido al HUCA a llamarle la atención. “¡Qué importante soy entonces!”, indicó.

Adrián Pumares, de Foro, también atacó con el víal de Jove. “Como es el único que pregunta directamente voy a contestar: no, no lo conocía (que el proyecto se caía), no lo podía conocer y era imposible que lo conociese”, recalcó. Pumares fue muy duro: “Usted está inhabilitado para hacer un frente común de la defensa de Asturias”, indicó. Barbón, en todo caso, defendió la gestión de Óscar Puente y recordó que solo lleva tres meses en el cargo, aunque se mostró contrario al proyecto que plantea el Ministerio para el víal de Jove. Dijo, otra vez, que la llegada de los Avri es una prueba de “credibilidad”.

