Los funcionarios de Justicia vuelven a la carga con una concentración ante los Juzgados de Oviedo

CC OO y STAJ vuelven a las movilizaciones de Justicia, con una concentración ante los juzgados de Oviedo este martes a mediodía. "Cumplido ya un año desde el inicio de la huelga, el Ministerio de Justicia sigue sin ofrecer una subida retributiva para todo el personal de los cuerpos generales y especiales, sigue sin abordar el reconocimiento de las funciones, sin comprometerse a una verdadera negociación de la Ley de Eficiencia, así como de las condiciones de trabajo del personal de Justicia, lo que supone una clara provocación al colectivo", dicen los dos sindicatos en una nota.

"No daremos un paso atrás en la defensa de nuestros justos y legítimos derechos y seguimos exigiendo al Ministerio que asuma su responsabilidad para resolver de una vez por todas el conflicto que está hundiendo la Administración de Justicia, supere su clasismo y demuestre con hechos que quiere cumplir la palabra dada públicamente por el ministro Bolaños en el Congreso hace ya cuatro meses", añaden.

Esta movilización llega después de que el pasado 11 de abril se firmase entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF y UGT un acuerdo que supone un aumento retributivo solo para el personal de justicia del ámbito no transferido. Para CC OO y STAJ, "este acuerdo no pone fin, como desacertadamente ha manifestado el Ministro de Justicia Bolaños, al conflicto existente en la Administración de Justicia española, puesto que dicho acuerdo no recoge ninguna de las reivindicaciones que justificaron la huelga, ni resuelve los problemas de nuestro ámbito".

Añaden que seguirán las movilizaciones si el Ministerio no rectifica y asume la responsabilidad de acabar definitivamente con el conflicto mediante una negociación real y efectiva.

Los sindicatos exigen que el Ministerio de Justicia plantee ya una oferta económica sobre el Complemento General del Puesto que abarque al personal de todos los ámbitos de la Administración de Justicia; que se reconozcan profesional y retributivamente las funciones que realizan los cuerpos generales y que están legalmente asignadas a jueces y Letrados de la Administración de Justicia; que paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia hasta que no se haya producido la preceptiva negociación con los sindicatos; que el Ministerio presente inmediatamente para su negociación una propuesta de desarrollo de la Carrera Profesional; y que el equipo del Ministro Bolaños cumpla con el compromiso del Secretario de Estado, Manuel Olmedo, de negociar un acuerdo de legislatura que incluya todas las condiciones de trabajo.

La huelga de funcionarios finalizó a principios del mes de julio del año pasado, tras cuatro meses de movilizaciones que generaron un gran perjuicio a la actividad judicial, poniendo al límite a algunos colectivos, como los abogados o los procuradores. El retraso ha obligado a elaborar planes de refuerzo para recuperar la buena marcha de los Juzgados.