La mejor música en español tiene temas asturianos

"Mediterráneo", de Serrat; "19 días y 500 noches", de Sabina; "La leyenda del tiempo", de Camarón, y "Yo no soy esa", de Mari Trini son algunas de las canciones escogidas por doce músicos españoles que, espoleados por el Instituto Cervantes y Apple Music, han elegido sus letras favoritas en español de todos los tiempos con motivo de las celebraciones del Día del Libro. Los artistas incluidos en la iniciativa han sido Enrique Bunbury, Diego Vasallo, El Chojin, José Ignacio Lapido, el Niño de Elche, Zahara, Rozalén, Andrés Calamaro, Najwa Nimri, Pablo López, La Bien Querida y Russian Red.

Todos hicieron su "playlist" de diez mejores temas y, entre todas las posibles, tres de los invitados se descolgaron con referencias asturianas. Apunten: "Allá arribita", de Rodrigo Cuevas, tiene una de las mejores letras según la jienense Zahara; "La planta 14", de Víctor Manuel, es "redonda" para la manchega Rozalén, y "Yo soy quien espía los juegos de los niños", de "Ilegales", está entre las mejores para el guitarrista y compositor granadino José Ignacio Lapido.

Entre lo que suena en las salas del Cervantes están "Pauline en la Playa" y el "Cuarteto Quiroga"

Las listas, que son accesibles desde la web del Instituto Cervantes y en su área en la plataforma Apple Music, responden a un objetivo del que ayer habló Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: "La cultura es una en todos sus aspectos, y se equivocan quienes quieren distinguir entre alta y baja cultura". El escritor ha recordado cómo la obra de poetas como Antonio Machado o Federico García Lorca está estrechamente vinculada a la "canción popular".

En la presentación que ayer se hizo del proyecto participó la cantante Rozalén, que precisamente se refirió a "La planta 14" de Víctor Manuel como uno de sus himnos personales y eso que "me cuesta elegirle una canción, porque es uno de los más grandes compositores". Se queda con el tema minero, el que "más me emociona", y la elige "por ser una canción narrativa, cuenta una historia determinada y también sirve como denuncia. Tiene frases poéticas que me vuelven loca", aseguró. Por su parte, Zahara considera que Rodrigo Cuevas tiene un puesto de honor en su lista porque "en su voz están las voces de todas sus antepasadas y de todas las folclóricas, y a la vez está el descaro y la diversión de la música moderna actual". De la letra de Jorge Martínez, Lapido considera que es una muestra de que el líder de "Ilegales" "da lo mejor de sí cuando une en una canción tan poética como esta lo malvado y la clarividencia".

El Instituto Cervantes se estrena, además, como comisario en Apple Music y ha presentado además otra lista de reproducción que está ya disponible en la plataforma. Se titula "Lo que suena en el Instituto Cervantes" y es una recopilación de lo que se puede oír en las salas de sus instituciones de los cinco continentes. Y también hay cosas buenas asturianas: el "Cuarteto Quiroga", que tiene al violinista Aitor Hevia como pieza angular; de nuevo Rodrigo Cuevas –con el tema "Más animal"– y "Pauline en la Playa", la formación de las hermanas Alicia y Mar Álvarez, con "El mundo se va a acabar".

Suscríbete para seguir leyendo