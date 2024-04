Los planes del Gobierno regional después de los trenes Avril: todas las actuaciones pendientes

Alejandro Calvo, consejero de Fomento del Principado, compareció esta mañana en una comisión en la Junta y dio datos sobre el calendario del Gobierno regional en materia ferroviaria, una vez que la llegada de los trenes Avril ya son una realidad. "Ahora que los billetes ya están a la venta y hemos visto los trenes con la pegatina de AVE podemos abordar este debate con rigor, separando infraestructuras de servicios. Los ciudadanos se preguntan cuánto tiempo les va a llevar viajar y a qué precio", indicó Calvo. Los billetes de los Avril (el AVE convencional) ya están a la venta y la puesta en servicio está prevista para el día 21 de mayo.

Adrián Pumares, portavoz de Foro, le preguntó al Consejero sobre los plazos en las obras pendientes para adecuar la vía y éste ofreció nuevos datos. "Tenemos una línea de altas prestaciones hasta Lena, que irá incrementando velocidades en el trazado asturiano y en el de la Meseta. Hay actuaciones de fuera de la ergión que ya están en marcha. El tramo León-La Robla está ya en licitación. La reforma desde Lena hasta Oviedo tiene previsión de licitarse en 2024 con 80 millones de euros de inversión", indicó Calvo, que fijó la reforma de la red entre Gijón y Oviedo para "a partir de 2026". El Consejero recalcó que "tenemos mucho trabajo por delante".

Calvo también entró de lleno en el debato sobre los operadores ferroviarios privados, pendientes de llegar a la región. "Los operadores privados no son privados, son empresas públicas de otros países. La liberalización no es real, porque no se hace en base a costes. Lo tendremos en el futuro", aseguró, respaldando de este modo la posición de Óscar Puente, ministro de Transportes.