Barbón lo tiene claro y desvela su futuro político en la FSA y en el Principado

Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), anunció ayer en una asamblea interna del partido que se presentará a la reelección como líder socialista en Asturias en el siguiente congreso autonómico, que se debería celebrar en 2026, y que también está dispuesto a repetir como candidato a Presidente. Fue Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción Política e Institucional, quien desencadenó el anuncio al pedir explícitamente a Barbón que confirmase ese hecho para despejar cualquier duda entre la militancia.

La intervención de Adriana Lastra se produjo señalando la existencia de informaciones falsas en las que se ponía en duda la voluntad de Barbón para seguir liderando la FSA. Lastra, al hilo del reciente episodio de Pedro Sánchez, refirió cómo ella misma también fue víctima de rumores e interpretaciones tras su decisión de dejar la primera línea política nacional al sufrir un embarazo de riesgo. Y por eso pidió a Barbón que despejase cualquier duda, quien ratificó su voluntad de continuar liderando el PSOE asturiano y que sitúa su futuro político en Asturias, con voluntad de repetir como candidato a Presidente en las autonómicas de 2027, según refirieron varios asistentes.

El secretario general de la FSA quiso anunciar su decisión de optar a la reelección directamente a los militantes después de semanas de gran tensión en el PSOE a nivel nacional, que acabaron con la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras un periodo de "reflexión". En un ambiente muy "emotivo", como apuntan varios asistentes, Adriana Lastra reafirmó su apoyo y respaldo a Barbón.

Según asistentes, hubo dirigentes que no pudieron contener la emoción cuando Lastra recordó su vuelta a la política asturiana después de dejar la primera línea política en el año 2022 tras haber sido la número 2 de Pedro Sánchez en el partido. La dirigente asturiana habló de su embarazo de riesgo, lo que derivó en un emotivo aplauso de varios dirigentes.

Por la izquierda, Juan Cofiño, Adriana Lastra y Adrián Barbón. | FSA / V. Montes / J. A. Ardura/ X. Fernández

Durante la asamblea, Barbón también quiso reafirmar la buena sintonía entre la FSA y el PSOE a nivel nacional después de todo el terremoto nacional originado por la "reflexión" de Sánchez. El presidente del Principado hizo una cerrada defensa de Sánchez y exhibió interlocución con él. "Ha sentido el cariño de Asturias y me pide de corazón que os traslade su gratitud. Está muy contento (Sánchez) de sentir el empuje de Asturias", dijo Barbón, durante la intervención abierta a los medios, provocando un sonoro aplauso de dirigentes de la FSA, cargos del Gobierno autonómico y militantes asturianos.

El secretario general de la FSA llamó también a la "reflexión" al hilo de lo vivido por Sánchez. Dijo que había que pensar "qué tipo de política se está construyendo" y que "ningún Presidente tiene que irse del Gobierno por métodos que no son democráticos, así de sencillo". Barbón, como ya hizo en su intervención en Ferraz durante el comité federal, llamó a la "rebeldía frente a lo que hemos vivido", que según él ha sido "la caza y captura de la persona", en referencia a Sánchez, que denunció una persecución mediática sobre las actividades de su mujer, Begoña Gómez, después de que un juzgado abriese una investigación. "Los demócratas tenemos que hacer un juramento: no todo vale. Toda mi vida he hecho política sin insultar y se puede ganar y gobernar sin hacerlo", recalcó.

El Presidente dio un discurso con varias claves nacionales e hizo referencia a las próximas elecciones en Cataluña y también a las europeas. "Tenemos que volcarnos en ellas (en las europeas)", dijo Barbón, que destacó el trabajo del eurodiputado Jonás Fernández, que irá el séptimo en la lista del PSOE, "el puesto más alto en treinta años para un asturiano", presumió Barbón. "Aquí nadie nos impuso nada desde Madrid", aseguró el Presidente en referencia, aunque sin citarlo, al PP asturiano y la elaboración de las listas para las europeas, fraguadas por la dirección nacional. "Es verdad que negocié directamente con el secretario general", aseguró Barbón.