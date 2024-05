Lastra forzó "el paso al frente" de Barbón para evitar "la única oportunidad del PP"

Adriana Lastra valoró positivamente ayer la confirmación de que Adrián Barbón volverá a optar a la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y a la presidencia del Principado. "La única ventana de oportunidad que podría tener el PP para optar a presidir el Gobierno de Asturias sería que Adrián Barbón no se presentara a la reelección y toda la militancia lo sabíamos. Por eso era importante que Adrián ya diera un paso al frente". La vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA sostiene que esa confirmación, en respuesta a un emplazamiento que ella hizo a Barbón en la asamblea del jueves, llega en "el momento idóneo" para evitar cualquier riesgo de inestabilidad interna.

"Aunque no tocaba, ante la desinformación en las últimas semanas, auspiciada por el PP, era importante que ya dejara claro que sí, que se presenta a secretario general y, por supuesto, a presidente", comentó Adriana Lastra. La dirigente de la FSA reconoció que "falta mucho", tanto para la celebración del próximo congreso autonómico como para la designación del candidato a la presidencia del Principado, pero justificó el anuncio como reacción a "esa generación de bulos y noticias falsas; era importante dejar claro que el líder asturiano no se mueve de Asturias y que va a seguir al frente de la FSA y del Gobierno de Asturias".

"Fue acertado"

Su emplazamiento a Adrián Barbón en una asamblea con la militancia, asegura Adriana Lastra, no estaba planificado. "No había un comité autonómico convocado y fue el momento, porque se estaba hablando en la asamblea de la desinformación, de los bulos y de cómo eso afecta personalmente pero también a las organizaciones. Porque al final la única motivación que tienen esas noticias es generar inestabilidad en la sociedad y en las organizaciones", explicó. "Yo consideré que era importante zanjar el asunto ya. Explicar que lo que se estaba diciendo era falso y que era una estrategia, como la que también estaban sufriendo el presidente de España y otros compañeros a nivel nacional. Eso aquí no podía pasar y por eso fue el momento idóneo. No estaba preparado, pero creo que fue acertado", declaró a LA NUEVA ESPAÑA minutos antes de partipar en la presentación del libro "Memorias de Tatiana", obra de 1933 escrita por un histórico socialista asturiano, Jesús Ibáñez, que tuvo lugar en la Casa del Pueblo, la sede de la Agrupación Socialista de Oviedo (AMSO).

La vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA no cree que hubiera dudas en el seno del socialismo asturiano acerca de continuidad de Barbón, pero sí admitió que "se estaba empezando a generar cierta inquietud acerca de dónde salía esa campaña y por qué. Todo el mundo sabía que Adrián se iba a presentar pero yo creo que era importante que lo dijera él y lo ratificara".

La que fuera "número dos" del PSOE federal expuso con toda emotividad a la militancia y cargos presentes en la asamblea de la FSA su experiencia vital. "Estuve muchos años en Madrid , fui cinco años vicesecretaria general del PSOE, aguanté muchó a la extrema derecha y a la derecha extrema de este país, sé lo que se sufre cuando te atacan personalmente y lo que no voy a tolerar son más ataques, más mentiras y más difamaciones. Este jueves expliqué eso, lo que el presidente de España estaba sufriendo y lo que algunos también sufrimos durante estos meses y durante todos estos años", comentó Adriana Lastra. En dicha asamblea también se abordó el estado de la relación con el socio de gobierno, IU-Convocatoria por Asturias. "Hubo una intervención al respecto y el secretario general y presidente explicó que la relación con IU en el gobierno es buena y que tampoco nos dejemos influenciar por algunos debates interesados de algunos medios muy concretos. Es verdad que somos dos fuerzas políticas distintas y en algún momento puede haber alguna disonancia, pero la relación política entre los socios de gobierno es buena".

"Muy buena noticia"

El portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, no ocultó su satisfacción al ser preguntado por la decisión de Barbón. "Me parece una muy buena noticia. Es bueno para el partido, es bueno para Asturias y el ambiente que vivimos en la asamblea de la FSA y la receptividad con la que la militancia acogió la noticia fueron muy positivos".

