Inician su formación 52 de los 75 bomberos que reforzarán el Servicio de Emergencias

Las llamadas para eliminar nidos embrionarios de velutina están dejando algunos parques de bomberos "bajo mínimos", en ocasiones sin razón alguna, según denuncia Nati Canto, de Usipa, quien reclamó la revisión de los protocolos. "En teoría, debería ser el SERPA (Sociedad de Servicios del Principado) quien se encargase de localizar los nidos y valorar si es necesaria la presencia de los Bomberos. Ahora, los afectados no llaman a ‘avisAP’, sino al 112 Asturias, de forma que los bomberos acabamos yendo a retirar nidos de avispilla o abejas, lo que supone una pérdida de tiempo y recursos", indica la sindicalista. "Los nidos embrionarios se eliminan a nivel doméstico con insecticidas. El riesgo no es que haya un nido de velutina, sino que no se sepa dónde está", añadió. Por eso, pidió que las llamadas al 112 para retirar nidos velutina se deriven directamente al SERPA.