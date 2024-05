La artesanía busca quien la continúe: "Todo ese conocimiento se va a perder"

Los oficios artesanos en Asturias buscan quienes los continúen. Así lo señalan profesionales del sector preocupados por que no se pierdan oficios que, en muchos casos, tienen que ver con la cultura y las raíces de la tierra. La reunión esta semana en Gijón, y por primera vez en Asturias, del Observatorio Nacional de la Artesanía (ONA) –foro de reflexión y análisis sobre la situación artesana en España y con participación de representantes de diversas comunidades autónomas– puso el foco de atención en temas como la falta de relevo generacional, la digitalización como herramienta para diversificar mercados y la formación de los profesionales.

Javier Ruiz-Cuevas Montes. / LNE

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, Nieves Roqueñí, anunció en este espacio la puesta en marcha de un programa estratégico de apoyo al sector artesano en Asturias, cuya redacción será consensuada con el Consejo Asesor de la Artesanía del Principado. También se abordó la situación del reglamento europeo para la protección de los productos artesanales con una indicación geográfica protegida, una IGP que, de aprobarse, podría beneficiar a la joyería elaborada con azabache y las navajas de Taramundi, emblemáticos productos artesanos del Principado. Entre los que acudieron invitados como oyentes estaban Javier Ruiz-Cuevas Montes, presidente del Mercado Ecológico y Artesano de Gijón, y también Luis Sánchez, presidente del Sindicato de Artesanos de Asturias.

Cécile Brillet. / LNE

El primero confirma la falta de relevo generacional en algunas especialidades artesanas. "Ahora se van a jubilar un montón de artesanos y ese conocimiento se va a perder. Yo creo que es el momento de aprovechar sus conocimientos y enfocarlos a las nuevas vocaciones, además de ofrecer a los jóvenes módulos formativos que tienen su salida en la artesanía". En el mismo sentido se muestra, y aún más crítico, el veterano artesano azabachero Pedro Villanueva, presidente de la Asociación Acebache para el Desarrollo de la Cultura y Tradición Azabachera en Asturias.

Luis Sánchez. / LNE

"Me parece muy bien lo del programa, pero llega tarde, y no me refiero solo al azabache en cuanto a la necesidad de un relevo generacional, sino a la artesanía en general", señala este experto, para quien en el caso del azabache asturiano llevan años reclamando "reabrir, aunque sea a modo testimonial y durante unos meses, una mina azabachera tras cerrarse hace años, tras su fallecimiento, la de Tomás Noval en Oles, que nos suministraba el mejor azabache del mundo". "En nuestra asociación se exige trabajar con el azabache autóctono. La cultura del azabache es específica de Asturias", defiende Villanueva, quien recuerda que la reivindicación de una IGP para el azabache no es nueva, "es algo que ya surgió hace un montón de años", explica.

El azabachero Pedro Villanueva. / LNE

Luis Sánchez, presidente de Artesanos en Asturias, no ve fácil solución para el tema del relevo generacional al tiempo que dice que lo de la IGP "está genial, pero llega tarde. En otras comunidades autónomas ya existe la marca de artesanía, que diferencia por así decir la artesanía oficial y registrada de otras cosas, y en Asturias aún no se implementó y llevamos desde 2014 con este tema. Habrá que ver qué pasa el año que viene".

En cuanto a la cerámica, la presidenta de la Agrupación de Ceramistas de Asturias, Cécile Brillet, afirma que se encuentra en un buen momento en la región. "Yo creo que más que relevo generacional lo que hay es un enfoque diferente. Antes estábamos más centrados en las ferias y hoy la gente que se va incorporando como ceramista trabaja de una forma diferente, con sus propias páginas web y vendiendo por internet", dice esta profesional, que recuerda que "es muy importante tener una buena formación, reciclarse y hacer cursos por tu cuenta. Aquí en Asturias contamos además con la Escuela de Cerámica de Avilés, de donde salen un importante número de artesanos".

