Javier Nart (Cs) pide apostar por el Corredor Atlántico

El número dos en la candidatura de Ciudadanos (Cs) al Parlamento Europeo participó ayer en un encuentro con simpatizantes y afiliados, en Gijón, en el que destacó la importancia de apostar por el Corredor Atlántico. "Es vital. Si no tienes la capacidad de que tu producto salga de forma eficaz hacia los mercados europeos no tienes nada que hacer", advirtió, al tiempo que señaló que, actualmente, ese eje ferroviario "no solo no existe, sino que ni se plantea".

Además, también abogó por relajar la protección al lobo. "La protección de las especies tiene que ser correspondiente a la protección de los intereses de la gente que allí vive. En una zona a lo mejor pueden vivir tres camadas de lobos, pero si hay cinco, pues atacarán a todo el ganado", expresó el de la formación naranja, que lanzó una advertencia: "Si Ciudadanos sale del Parlamento Europeo entrará Puigdemont, y eso es letal para España".