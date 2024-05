"Barbón no sabe qué hacer con la basura", coinciden Tomé y Pumares

Los diputados asturianos que integran el Grupo Mixto, Adrián Pumares, de Foro, y Covadonga Tomé, ex de Podemos, se reunieron ayer con representantes de la plataforma ciudadana contra la quema de Combustible Sólido Recuperado (CSR) en La Pereda (Mieres) y cargaron contra este futuro proyecto.

Una iniciativa que Pumares calificó como "abrir una incineradora por la puerta de atrás" y que le reprochó a Adrián Barbón, presidente del ejecutivo asturiano. Además, el diputado asturiano le afeó no tener "ni idea de qué hacer con la basura". Pumares expresó así su rechazo frontal a convertir la térmica de Hunosa en una "incineradora de basura encubierta", cuestionando la intención del Gobierno del Principado por la cual esta quema comenzaría a partir de la segunda mitad del año 2025, una vez hayan concluido las obras para transformar las instalaciones. Además, el diputado forista opinó que "si ahora estamos en esta situación, con un macrovertedero al borde del colapso y sin saber qué hacer con los residuos es porque el PSOE solo planteó una situación: quemar basura". También hubo palabras para Nieves Roqueñí, Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. "Desde Foro Asturias no vamos a tolerar esto, tendrán que dar explicaciones en el Parlamento". Y la intención de no cejar en su empeño: "además de sumarme a las protestas cívicas llevaré a acabo cuantas iniciativas parlamentarias sean necesarias para que Barbón y Roqueñí den la cara ante los vecinos", aseguró Pumares. Más allá fue Covadonga Tomé. "Es una atrocidad permitir que se queme CSR y que los vecinos de Mieres respiren ese aire contaminado con gran riesgo para la salud", expuso Tomé, indicando además que presentará una iniciativa parlamentaria a fin de visibilizar un problema que "tiene posibilidades de resolverse".

Elecciones europeas.

Pumares también se pronunció ayer sobre la que, a su juicio, es una "constante campaña electoral en la que se está el partido socialista", haciendo del actual un gobierno que "no es operativo y mucho peor de lo que esperaba". Y avisó: "Yeso que era tremendamente pesimista", aseguró el portavoz, ahondando en sus críticas Respecto a las elecciones europeas Pumares estimó que "Foro, igual que partidos de similares características, no concurrimos, por lo que cada cual votará a quien considere más oportuno".