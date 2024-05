Otro descalabro burocrático en Asturias: decenas de ganaderías de la región, en un limbo legal

Decenas de explotaciones ganaderas asturianas están en una especie de limbo jurídico debido a que no pueden obtener la licencia de actividad al no existir en el Principado una instrucción técnica para ello. El permiso es un requisito obligatorio una vez que entró en vigor hace más de un año la ley de Calidad Ambiental, pero hasta ahora en Asturias cualquier ganadero que haya querido legalizar la situación de su cuadra no ha podido al no contar con un procedimiento establecido.

Así lo denuncian las organizaciones agrarias COAG y ASAJA, que advierten de la "gravedad" de la situación y del temor de los propietarios de cuadras a tener algún problema por el vacío legal de sus explotaciones, en su mayoría dentro de los núcleos urbanos. Están afectadas todas aquellas que desde 2016 no hayan hecho ninguna obra ni modificación en las mismas. La cuestión es que hasta ese año los ayuntamientos no reclamaban la licencia de actividad cuando algún titular quería hacer algún tipo de obra en su cuadra y tramitaba el permiso para ello. Éste se le concedía en base al reglamento de actividades molestas, insalubres y nocivas, en vigor desde 1965. A partir de 2016, el Principado comenzó a exigir la licencia de actividad para tramitar los planes de mejora de explotaciones y algunas sí que la obtuvieron.

"Pero todos aquellos titulares que hasta ese año no hicieron nada en su explotación no tienen la licencia de actividad. Es muy importante porque hay muchas afectadas", advierten las organizaciones, que ven "vital" que se agilice la instrucción técnica que el gobierno regional había prometido ya a finales del año pasado para dar "tranquilidad" a los titulares y evitar que estén expuestos a denuncias o cualquier tipo de problema que podrían llevar al cierre de la explotación.

"Una vez más la lentitud de la burocracia y la inoperancia de la administración nos obliga a instar la máxima celeridad para la aprobación de la instrucción que permitiría la autorización medioambiental de las explotaciones ganaderas en Asturias existentes antes de la aprobación de la ley de Calidad Ambiental", reclaman. La norma exige que para las actividades e instalaciones ganaderas existentes dentro de núcleos de población se debe desarrollar en la comunidad autónoma un procedimiento específico para su adaptación al régimen de intervención que les corresponda. "Pues bien, pese a ese mandato legal a día de hoy cualquier ganadero que pretenda legalizar la situación urbanística de su explotación no podrá, porque no se ha llevado a cabo el procedimiento específico para ello. Por poner un ejemplo real, un ganadero que quiere reformar o ampliar su explotación no puede hacerlo porque si no ha legalizado la explotación que pretende ampliar no puede obtener una licencia para una actuación nueva en ella", critican ASAJA y COAG.

A finales del pasado años ambas organizaciones se reunieron con los tres departamentos regionales implicados –Dirección General de Urbanismo, Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal y Dirección General de Calidad Ambiental para desarrollar la instrucción técnica. Pero de momento sigue parada.

Reparos municipales

El Principado se reunió, por su parte, en enero con la Federación Asturiana de Concejos, quien puso algunos reparos al texto que entonces se le presentó. Así lo explica la presidenta y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez. "Se consideró preciso aclarar algunas cuestiones relativas a los estercoleros y a los controles de plagas con el objeto de simplificar y agilizar el proceso de regularización, haciendo compatible los entornos agroganaderos tradicionales del medio rural asturiano con prácticas medioambientales respetuosas con vecinos y visitantes", señala. Tales consideraciones fueron transmitidas a la Dirección de Calidad Ambiental, a la que se ha pedido una reunión con los ayuntamientos, que son los que al fin y al cabo tendrán que ocuparse de los trámites.

La Federación aplaude la normativa en líneas generales "al entender que facilitará la cobertura legal para regularizar las denominadas ‘cuadras tradicionales’ y ‘estabulaciones en precario’ y evitar que puedan llegar a ser cerradas".

