"No es cierto que no hemos avanzado en nada", replica el Principado ante la amenaza de huelga en la educación

Lydia Espina, consejera de Educación del Principado, ha mostrado su "respeto" a la posición sindical tras las movilizaciones anunciadas por trabajadores de la enseñanza pública, y también de la concertada, con el horizonte de una posible huelga. Sin embargo, ha querido puntualizar que "sí hemos avanzado en esta legislatura" en algunas de sus reivindicaciones.

"Me he reunido ya con todas las fuerzas sindicales y con la junta de personal. La junta de personal solicitaba tres aspectos concretos: días de asuntos propios, las 23 horas en Primaria, y reducción de carga lectiva para mayores de 55 años. De esas tres reivindicaciones, se asumió una, los días de asuntos propios y se aprobó cuando yo me senté con los sindicatos, por lo que no es cierto que no se ha avanzado en nada", ha querido matizar.

También se ha referido Espina a la demanda de una bajada de ratio de alumnos en los centros. "Nosotros propusimos la bajada de ratio, aunque no se va a hacer como ellos propusieron; pero ya se va a hacer este año la bajada en primero de Primaria a 23 niños en la red pública y en la red concertada. Una medida que repercute directamente en la calidad educativa", señaló la consejera del Principado, que incide en que "hemos trabajado enérgicamente en mejorar la calidad del sistema. ¿En qué sentido? Sobre marzo presentamos a los sindicatos un estudio de medias jornadas para reducirlas y se les pidieron aportaciones a ese estudio, que nos han hecho llegar. Las reducía enormemente. Eso se va a implantar en el próximo curso de septiembre. Y se ha anunciado recientemente que va a haber a partir del curso que viene asturiano o eonaviego en primer ciclo de infantil, lo que implica una inversión de más de cinco millones. Hay que valorar que se han hecho cosas y reconocerlas", ha argumentado.

Espina también ha querido aclarar la cobertura de puestos de directores. "Estamos analizando todo lo relacionado con la mejora de la calidad educativa, nos reunimos con los comités de directores y ya asumimos algunas de las peticiones como la flexibilidad de entrega de documentos en los centros o ampliar horas para coordinadores de nuevas tecnologias. Estamos implicados en la mejora de la calidad de vida de nuestros docentes", ha enfatizado antes de recordar que "más del cincuenta por ciento de la direcciones se han cubierto, un poco más incluso que el año pasado. Se presentan las personas a las plazas y los puestos vacantes se ofrecen y, si la persona interesada quiere, no de manera forzada, asume la dirección".

"En las escuelas de cero a tres ya teníamos en las escuelas municipales aproximadamente la mitad de directoras nuestras. Y en aquella época el propio servicio se ocupaba de llamar a maestras funcionarias y de buscarlas. Siempre es el mismo procedimiento", ha agregado.