Tres interinos de la OSPA reciben un cero en la oposición interna para consolidar sus plazas

Se presentaron a una oposición de estabilización para consolidar sus plazas como músicos de la plantilla de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, con la que llevan diez años tocando, y salieron de la primera prueba con una calificación de un cero sobre 30 puntos, después de un ejercicio consistente en interpretar obras de Mozart, Beethoven, Brahms o Schubert, de un repertorio que les es sobradamente familiar por su trabajo en la sinfónica. Algunos compañeros han mostrado su solidaridad y han calificado como "humillante" el procedimiento y las clasificaciones. El tribunal estaba formado por otros músicos de la orquesta y por el director de la misma, Nuno Coelho. Desde el sindicato CSIF ven una "vergüenza" que se convoquen tres plazas "para bajar el número de interinos, se presenten cinco personas y a cuatro se les ponga un cero", y ya han anunciado que acudirán a los tribunales para tumbar el procedimiento.

Se da la circunstancia de que una de las cinco personas que se presentaron obtuvo en un proceso interno el primer puesto de ayuda de concertino –el puesto de mayor relevancia dentro de la orquesta– y dentro de dos semanas ejercerá como tal. Sin embargo, este músico, la excepción en los ceros que ha puesto el tribunal, ha sido calificado con un 6,81 sobre 30, lo que equivale a un 2,27 sobre 10. "No se entiende que semanas después de haber obtenido el puesto de ayuda de concertino no sirva para ‘tutti’ (puesto normal en la orquesta)", critican compañeros.

De los otros cuatro opositores, los tres que ya estaban en la OSPA son trabajadores interinos que a lo largo de estos años han aprobado la evaluación del desempeño de la carrera profesional. "Este cero no nos representa", protestan varios músicos de la OPSA; "Son compañeros que llevan años trabajando con nosotros, es un escándalo".

En todo caso, el presidente de CISF en Asturias, Sergio Fernández-Peña, apunta a la gerente, Ana Mateo, como responsable última de este proceso con resultados tan inusuales. El sindicato entiende que una calificación de cero solo estaría justificada para quienes no se hayan presentado o no sepan tocar su instrumento, en ningún caso para músicos de larga trayectoria dentro de la propia orquesta.

"La gerente", denuncian, "no tiene ni los conocimientos, ni la capacidad de estar en ese puesto porque es química, no es música, no da la talla. Tiene un cargo de alta dirección en el que lleva desde el primer gobierno de Areces, las arma una tras otra en los procedimientos selectivos, va por libre y esto es ejemplo. Dudamos si los miembros del tribunal tienen las titulaciones exigidas para ejercer como tales, es todo un desastre absoluto. Pedimos el cese, el cambio y que haya gente mejor en su puesto".

Ana Mateo contestó ayer aludiendo a que ella no forma parte del tribunal, ni estuvo en la prueba, que se celebró a puerta cerrada. Por lo que no es conocedora de qué pudo pasar para que se diera esa nota. También explicó que "los miembros del tribunal no podían cruzarse con los participantes, para que no supieran quien se presentaba", y que las audiciones se hacen siempre tras una cortina, para mayor anonimato. Con las pruebas aún sin concluir, Mateo sostiene que "entiendo el enfado y la sorpresa que se ha generado, y precisamente por ello yo misma les he recomendado que presenten alegaciones".

El sindicato apunta a la responsabilidad del director artístico de la Orquesta que ha ejercido la presidencia del tribunal, así como a los tres miembros de la OSPA, laborales fijos, "tuttis", presentes como vocales titulares.

Suscríbete para seguir leyendo