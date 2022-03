Barbón: "No cabe entender la nueva Asturias sin el protagonismo de las mujeres"

El Principado recuperó el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres en el teatro cine Carmen de Moreda (Aller) con una llamada a la lucha de las mujeres que, más que nunca, sigue vigente. Y así lo apuntó el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien resaltó que "la igualdad no es mera cuestión de dejar pasar el tiempo; la democracia, la libertad y la igualdad, primero se conquistan y luego se defienden". También defendió el papel de las mujeres en el futuro del Principado porque "no cabe entender la nueva Asturias sin el protagonismo de las mujeres". El discurso de Barbón fue precedido por el de la directora general de Igualdad, Nuria Varela; y el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias. También intervino la exsecretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo.

Nadie se quiso perder este acto al que acudieron la mayoría de los consejeros del Principado, pero también diputados, alcaldes y concejales asturianos en representación de los partidos políticos. También acudió la delegada del Gobierno, Delia Losa, y los responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército, los sindicatos y hasta el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, entre otros. Nuria Varela abrió el acto señalando que "volvemos porque siempre hemos estado aquí" y dio cuenta de que la celebración de este año "está dedicada a las feministas de la transición". Por su parte, Juan Carlos Iglesias hizo hincapié en el lugar elegido para la celebración institucional, las comarcas mineras, "que han sido testigo del sacrificio de las mujeres mineras, que pasaron desapercibidas pero que también pelearon por sus derechos; ninguna mujer debe ser invisible". También apuntó que, "sin igualdad de género en el presente no habrá un futuro sostenible". Y tuvo un recuerdo para el conflicto en Ucrania, destacando que "si participaran más mujeres, hoy no tendría que finalizar mi intervención con un no a la guerra".

Soledad Murillo afirmó que el Principado de Asturias "es una comunidad de resistencia" y puso como ejemplo la Asociación Feminista de Asturias de 1977 o el trabajo desempeñado por la tertulia feminista Les Comadres de Gijón y el tren de la libertad que llevaron a Madrid junto a Mujeres por la Igualdad de Barredos (Laviana) contra el anteproyecto de la ley del aborto que encabezaba el PP. "Ese tren fue una enorme mecha para la igualdad porque los derechos no son negociables", apuntó. Asimismo, abogó por "pensar en la educación y trabajar con lo más ingrato, la violencia sexual". Terminó su ponencia Murillo destacando que "no podemos bajar la guardia".

El presidente del Principado comenzó hablando del pasado, dando cuenta de la realidad que había en 1977 cuando las mujeres iban a prisión por abortar y por adulterio. "Eran dos delitos que solo podían cometer las mujeres". Y ahí estaba la Asociación Feminista de Asturias "que en sus primeros manifiestos reclamaban la libertad de las presas". Para ellas iba este homenaje que también se hizo extensible a tantas otras mujeres. Aludió también Barbón a la negociación del Estatuto de Autonomía, admitiendo que en el debate "nos ha faltado algo muy importante, apenas se ha dicho una palabra sobre la aportación del feminismo". Por eso, haciendo autocrítica, el máximo responsable del Principado afirmó que "no cabe entender la nueva Asturias sin el protagonismo de las mujeres; la Asturias actual es incomprensible sin vuestra contribución".

Movimiento feminista

En su intervención, Barbón destacó que "el movimiento feminista ha sido una de las grandes fuerzas del cambio". Y lamentó que, "en nuestro propio país, asistimos al auge electoral de propuestas de involución que niegan tanto el Estado autonómico como cuestionan el feminismo; son fuerzas que ya se aprestan a disputar el liderazgo de la oposición". Por ello, aseguró que "la igualdad no es mera cuestión de dejar pasar el tiempo, como quien espera a que el fruto madure; la democracia, la libertad y la igualdad, primero se conquistan y luego se defienden". Y animó a seguir avanzando "porque será la mejor manera de hacer frente a quienes proponen retroceder".

Además de las intervenciones, la cantante Anabel Santiago y el grupo de pandereteras "Compañeras" pusieron banda sonora a este acto que terminó con un emocionado "Himno de Asturias".