Sin cobertura a mil metros bajo tierra

Si uno no habla de trenes y mira el móvil y la conexión, puede comprobar en viajes como el de ayer que las velocidades altas no lo son cuando se viaja tan bajo. Aunque la máquina que va por fuera no se pare ni dé marcha atrás, la otra, la que está más a mano, móvil, táblet o portátil, sí que lo hace. El paso por los túneles de la variante deja un periodo sin cobertura de más de diez minutos seguido de otras lagunas a medida que se deja atrás del túnel base y se superan los otros tramos. Sin red de datos ni telefonía, la flamante infraestructura palidece. "Es un poco cutre haber estrenado la variante sin poner la antena", comenta un parroquiano en el vagón de la cafetería. Este coche sí está equipado con una antena para ofrecer wifi, pero cuando en el exterior no hay donde engancharse, llega el apagón.

Una de las ventajas que ofrece el tren de altas velocidades es, precisamente, la comodidad para ir trabajando, pero los problemas de cobertura como sucede en la zona de túneles, son un inconvenientes para los viajeros que aprovechan el trayecto para vídeoconferencias o cualquier tipo de trabajo en red. Manuel Calero y Cristina Teruel son de Huelva, ayer viajaban hacia Gijón en el Alvia de las tres de la tarde para participar en el campeonato de España sub23 de bádminton. No sabían nada de la variante ni de los problemas de comunicación de Asturias, pero poco después de pasar León descubrieron en sus móviles la parte mala del nuevo túnel. "Antes podías estar hora y media incomunicado, al menos ahora pasa rápido, hasta lo agradeces", reflexiona un compañero en el asiento de al lado. El problema de la cobertura en estas infraestructuras pasa por resolver la cuestión de quién tiene que hacerse cargo de facilitar esa red. Los trenes tiene su propio sistema de comunicaciones (GSM-R) dentro de los túneles, pero ¿a quién beneficia y quién tiene que hacerse cargo de pagar antenas y repetidores? Si la cuestión no es de Renfe solo puede resolver con por parte de la Administración, el Adif en este caso, o por los que se van a beneficiar de esa cobertura, las operadoras de telefonía móvil, que en otros casos parecidos han sufragado la instalación de equipos para que los usuarios no se queden sin red. De momento, confían en la cafetería del Alvia de vuelta a Asturias, "si empiezan a venir los viajeros y hay más presión, lo acabarán poniendo, hay que darle tiempo". El maquinista de Grado que cumplió su sueño de inaugurar la Variante: "Es como la lotería" El otro protagonista de la jornada fue José Manuel Coto, natural de Grado, residente en Gijón y con puesto de maquinista de Renfe en Oviedo. Lleva 37 años en la empresa y todavía recuerda que hace muchos años fantaseó, en charla con un compañero, con este momento. "¿Te imaginas si nos toca a alguno inaugurar la Variante?". Y al final, José Manuel Coto la inauguró. Acompañado hasta León por la maquinista Ana Isabel Aguirre, el operario moscón se bajó en Chamartín con "una ilusión tremenda". Supo ya hace meses, cuando cambió el cuadro de servicio y conocieron los nuevos horarios que tenía la tarea 1, y que este jueves 30 de noviembre, le correspondería inaugurar la variante. "Ha sido como quien compra un décimo de lotería". Y que te toque.