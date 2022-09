Cultura con raíces asturianas

Dos cosas caracterizan a Raisa Martínez Prendes: su sonrisa, muy presente durante la conversación, y la pasión que siente por lo hace y, especialmente, por aquello que la ha hecho convertirse en emprendedora a los 62 años. Su tienda Raigaños Selica, que abrió sus puertas apenas hace dos meses, el 1 de julio, en el puerto de Cudillero, tal y como ella misma afirma, fue recibida con mucho cariño y apoyo por parte de los vecinos. "La gente de Cudillero me respondió muy bien a esta iniciativa, incluso gente que no venía a la pescadería, viene ahora a la tienda. También es verdad que, además de conocerme a mí, la que realmente es cocina es mi madre, Selica, que es muy querida aquí", dice.

Y es que, antes de esta andadura profesional con la que se muestra tan ilusionada, Raisa Martínez ejerció como pescadera durante 41 años junto a su marido en el local que hoy, tras una importante obra de remodelación y adecuación para convertirlo en lo que es, era la pescadería familiar.

"Mis padres eran quienes la tenían. Yo me casé a los 20 años y fue mi marido quien se puso al frente cuando mi madre quedó viuda. La pescadería existió 48 años en total. Yo le he ayudado siempre, pero llegó un día que el hombre se puso malo de ciática y yo dije que no quería seguir con el pescado, pero que tenía que seguir trabajando en algo", explica esta mujer que es pura energía y pasión por lo que hace.

La idea de vender en la tienda productos de difusión de la cultura asturiana y la llingua, además de artesanía y agroalimentación, innovadores y diferenciados por el diseño, el contenido o ambas cosas, se la aportó su hija Estefanía.

Y así fue como nació un establecimiento donde, como ella explica a cada persona que entra en su local, "se vende cultura. El apoyo de mi hija para sacar esto adelante ha sido fundamental. Aquí no se venden souvenirs al uso, lo que se vende es cultura y así se lo explico a cada persona que entra a diario, cultura en todas sus formas: trabajos de diseñadores y emprendedores, muchos del medio rural, así como productos alimentarios de gran calidad y que tienen las raíces asturianas como bandera. De ahí el nombre de esta tienda, Raigaños que, en asturiano, quiere decir raíces", dice.

Es fácil de entender cuando se accede a su local, puesto con querencia y gusto, donde hay desde camisetas de Puru Remangu, a galletas de Panduru, Anchoas Hazas o Eutimio, ginebra Picofino, bisutería de Mondo Manzana, vinos de la Tierra de Cangas como Las Danzas o libros de todo tipo: infantiles, guías, novelas, historia o poesía escritos tanto en asturiano como en castellano, por citar apenas unos ejemplo. En ese sentido explica: "Tenemos autores asturianos que escriben en asturiano, y autores asturianos que lo hacen en castellano. Aquí se vende, lo primero, lo de Cudillero y luego el resto de Asturias. Nosotros defendemos la oficialidad de la llingua. Aquí los productores asturianos tienen una ventana importante tanto en artesanía, como alimentos, libros y demás", añade.

En cuanto si cuesta trabajo emprender algo nuevo con 62 años, Raisa afirma que ella, que le gusta mucho el contacto con la gente, está encantada. "Yo, que estaba acostumbrada a bajar con mi marido y mi mandil y estar todo el día escama, limpia, friega, y ahora me paso el día entero haciendo lo que más me gusta del mundo, tratar con la gente, hablar con ella y, además, ahí estado siempre mi hija apoyándome con lo que el cambio, sin duda, ha sido para mejor", explica esta mujer para quien, el fin de verano y la desaparición del turismo en el número que se vive estos días, no se problema. "Yo abrí esta tienda para mi gente, la de Cudillero, y luego para cuantos se acerquen hasta el puerto y busquen productos con raíz asturiana".