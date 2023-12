Cofiño, ante el Día de la Constitución: "Cabe el nacionalismo no soberanista, no cabe el independentista"

«En un tiempo que aparenta borrascoso», cuando la Constitución es la munición de la crispación política, no es fácil que después de un discurso sobre la Carta Magna a uno le aplaudan a la vez desde la trinchera del PP y desde la del PSOE. Este martes, en las vísperas del cumpleaños número 45 de la norma fundamental del Estado, y en el acto institucional que lo conmemora en el parlamento asturiano, Juan Cofiño puso al nacionalismo independentista detrás de la barrera de lo que «no cabe» y recibió de palabra y obra ovaciones simultáneas del presidente del Principado, su compañero de bancada Adrián Barbón, y del líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo. Pusieron el énfasis de los vítores en partes distintas del discurso, y el popular aprovechó la ocasión para atacar con el discurso a Barbón, pero de esta fiesta queda el gesto casi insólito de los dos asintiendo a la vez.

Puede no fuera este año tan sencillo como otros, pero Cofiño encajó en su discurso del acto previo al 6 de diciembre una cierta contundencia en la reivindicación constitucional del camino recorrido en la integración de la divergencia territorial. Tiene valor que mientras arrecia como casi nunca el fuego cruzado, y el PSOE anda en tratos con el soberanismo catalán, el presidente de la Junta haya marcado los límites a «las demandas crecientes de naturaleza identitaria» agarrado a una consigna genérica muy clara que dice lo que debe caber y lo que no. «Cabe el nacionalismo no soberanista, no cabe el nacionalismo independentista», remarcó.

En un momento convulso, con el país agitado por la amnistía y por las cesiones del PSOE y del Gobierno de coalición ante el independentismo catalán, el socialista Cofiño no mentó explícitamente las medidas de gracia para los líderes del «procés» que se cuece en el Congreso, ni la negociación con mediación internacional que estos días toma forma en Suiza, ni a Junts ni a ERC, pero sí quiso situar frente al «nacionalismo soberanista» los diques para parar los embates contra un Estado cuestionado e invitó incluso a «encarar con ese criterio el futuro, apelando a la lealtad constitucional, o, si me lo permiten, al patriotismo constitucional en versión de Habermas». «A la devotio a la casa común compartida», remató mientras Barbón cabeceaba afirmaciones a su lado. «Reivindiquemos, especialmente en este terreno, la cultura del pacto, que demanda pragmatismo y flexibilidad».

Ante un auditorio con diputados de todos los partidos excepto Vox, con el presidente y seis de sus consejeros y un pleno de autoridades de la vida política y social, civil y militar asturiana, Cofiño hizo un canto de sentida reivindicación del camino recorrido en cuatro decenios y medio de democracia. Celebró «la implementación del Estado autonómico» y la consecución de un equilibrio «sensato y armónico» entre «la unión y el particularismo».

Dicho con sus palabras, «nuestra Constitución ha rendido buenos dividendos a la sociedad española en estos 45 años», pero el paso del tiempo aconseja también esto que se pide todos los años por estas fechas, «una puesta al día por la vía de reformas puntuales y concretas que ayuden a la estabilidad institucional y política». Encuentra Cofiño, en concreto, «determinados ámbitos de mejora en lo relativo al régimen electoral, conectados con un mayor aseguramiento de la gobernabilidad y la estabilidad institucional», y anima al abordaje de la «sempiternamente postergada reforma del Senado» para que sea «una verdadera cámara territorial o caja de resonancia de las comunidades autónomas».

Su reforma habla también de «constitucionalizar la cohesión social y los derechos sociales», sin pasar por alto «la imprescindible adecuación terminológica del vocablo ‘disminuidos’ al que alude el artículo 49 para sustituirlo cuanto antes por la apelación a la ‘discapacidad’», y añade la demanda de mecanismos «para proteger nuestra identidad, comunicaciones y datos» de los peligros de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. La enumeración se cierra con la pretensión aperturista de integrar «con valentía la regulación del régimen jurídico de los refugiados y los inmigrantes».

Cataloga Cofiño como una evidencia «los enormes riesgos y amenazas para la supervivencia de las democracias» y los atribuye al «embate de ideologías populistas y nacionalistas, que creíamos ya superadas. El pasado vuelve a ser hoy», lamenta, y repite varias veces la doble mención a los riesgos del populismo y el nacionalismo, «la nueva religión del siglo XXI», en la antesala de una advertencia sobre la necesidad de «un rearme institucional» y de una alerta roja, porque el diseño de Estado basado en el pluralismo que consagra el sistema del 78 «no puede llegar a destruir la convivencia y la propia democracia a base de una excesiva gesticulación en sede pública». Así terminó por donde había comenzado. Invocó la convicción de que «la impugnación de este modelo constitucional desde ámbitos territoriales con un fuerte sentimiento identitario choca frontalmente con la mayoría social de este país», no sin antes defender a Asturias como «modelo de convivencia en perfecto equilibrio entre lo identitario y lo universal» y decir «claro y alto» que «no forma parte del ADN de los asturianos incompatibilidad alguna que nos impida sentirnos confortables en nuestra condición de asturianos, españoles y europeos».

Barbón, PP y Vox

Del «excepcional discurso» del que fue su vicepresidente le gustó a Adrián Barbón esta referencia al equilibrio identitario asturiano, pero entre otras también la propuesta de convertir el Senado en «verdadera cámara territorial» por contraste con su estado actual como «espacio de juego político partidista» de la mano de la mayoría absoluta que ostenta allí el PP. El aplauso simultáneo de Álvaro Queipo viene de su coincidencia en la constancia de que «los grandes peligros que amenazan seriamente a la Constitución española son el populismo y el nacionalismo. El líder de los populares asturianos aplaude, pero a renglón seguido interpreta que el discurso de Cofiño supone «una enmienda a la totalidad en toda regla a las posiciones que defiende el Gobierno bipartito del Principado respecto de los pactos nacionales del PSOE y Sumar». Queipo recibe el discurso como un respaldo a los postulados del PP contrarios a las cesiones de Pedro Sánchez ante el independentismo y espera, añade, «que Barbón haya tomado buena nota de las palabras de su compañero de partido y, al menos, le hagan reflexionar sobre su apoyo a los acuerdos de Pedro Sánchez con los partidos nacionalistas y populistas para seguir en la Moncloa».

Queda dicho que al acto faltó Vox, según la justificación de su portavoz, Carolina López, porque «no se puede por un lado romper la Constitución en mil pedazos, como hace el PSOE, y después celebrar un acto conmemorativo para celebrar su aniversario». No era aquél, la corrigió Barbón, «un acto convocado por el PSOE», sino por la Junta, y si Vox hubiese estado «les habrían salido ronchas» ante «la reivindicación de una Constitución que lleva incorporado el Estado de las autonomías y que les preocupa». Con «respeto a sus electores», remató, «ésta es una muestra más de por qué no merecen su confianza».