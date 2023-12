Barbón invita a reflexionar sobre una reforma electoral que incluya mecanismos de "elección directa del presidente"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha usado este martes las vísperas del Día de la Constitución para explorar novedosas alternativas de reforma e invitar a “abrir una reflexión profunda sobre la modificación del sistema de elección del presidente del Gobierno”. “Antes”, dijo, él era más partidario de exportar el sistema de investidura asturiano, que impide el voto en contra para facilitar la formación de Gobiernos y evitar bloqueos, pero ha cambiado. Ahora es más partidario, y “lo dejo ahí”, y no profundiza más, de “combinar los aspectos parlamentarios con los sistemas de elección directa del presidente”. Es, remata, “una reflexión mía personal” a la vista de “las dificultades para armar mayorías parlamentarias” de la que España viene de tener una prueba clara y no se le oculta que la enmienda es de calado y “muy compleja”, pero queda ahí, a sabiendas de que “exige una reforma constitucional para la que seguramente no darían los números” en esta “situación de bloqueo”. Lo plantea pese a todo, señala, porque “eso garantizaría estabilidad, y eso es lo que los ciudadanos quieren de los gobiernos, lo que hacemos en Asturias, no insultar a nadie, tender manos y puentes… Cosas de gente normal”.

El Presidente, por lo demás, analizó sin demasiado entusiasmo la propuesta que este fin de semana hizo su socio de Gobierno sobre la suscripción de un “pacto social” a cuatro años de todas las fuerzas progresistas. Izquierda Unida sugiere la extensión a toda la legislatura del acuerdo al que se acaban de sumar PSOE, IU y Podemos para dar la luz verde al proyecto de presupuesto del Gobierno para 2024 y habla de evitar así el crecimiento del centro derecha y la tentación del PSOE de recurrir en su proceder parlamentario a la “geometría variable” con apoyos puntuales en Foro. “A mí el diálogo con todas las fuerzas me parece bien, y si es con fuerzas progresistas, mejor”, apunta, peor “dicho esto, me remito a la contestación que ha dado la diputada de Podemos”, zanjó Barbón, remarcando que “como no hice las primeras manifestaciones” a este respecto, “tampoco voy a contestar a las segundas”. En LA NUEVA ESPAÑA, Covadonga Tomé pide “sentarse a dialogar” sobre contenidos programáticos concretos, pero también invita al Gobierno del Principado a “apostar por políticas valientes”, precisando significativamente que “una forma de mostrar valentía es la pluralidad en los gobiernos” y señalando hacia el Consejo de Ministros del Ejecutivo de coalición, que tiene cinco miembros de Sumar.