La respuesta de la consejera Roqueñí a las críticas del PP a las cuentas de Sogepsa: una "subvención" de 35 millones para hacer "competitivo" ese suelo industrial

La consejería de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, ha cifrado en 35 millones de euros el importe de la subvención, a través de Sekuens (la antigua IDEPA), para que las parcelas de suelo industrial de Sogepsa puedan tener un precio competitivo para las empresas que quieran instalarse en ellas. En los últimos cuatro años, el Principado ha vendido parcelas por un importe global de más de 23 millones, una cifra en la que están incluidos los 15 millones abonados por la multinacional Amazon para su complejo de Bobes (Siero).

La consejera Nieves Roqueñí ha pedido a José Cuervas-Mons que no haga “las cuentas del gran capitán, en las que suma dos veces los gastos”, ya que el diputado popular ha cifrado en 144 millones el “muerto viviente” que, por ahora, ha dejado la sociedad Sogepsa en las cuentas del Principado. “Los 35 millones son la subvención para que el precio de venta de ese suelo industrial no esté fuera de mercado”, manifestó Roqueñí, quien reconoció que los activos de esa sociedad “nacen deficitarios” para que puedan tener un precio competitivo. La Consejera también aclaró que el objetivo del Gobierno regional es hacerse con la parte del 12,20 por ciento que aún está en manos del sector privado, aunque no ha precisado su importe, pese a la pregunta que le ha hecho sobre este extremo el parlamentario del PP. La consejera de Transición Ecológica ha confirmado que no piensa adquirir el tres por ciento de Sogepsa que está en manos de los ayuntamientos porque el objetivo es que la sociedad “sea cien por cien pública”, para poder agilizar el proceso de venta de las más de doscientas fincas de suelo industrial que aún posee en los polígonos de Bobes, Lloreda, Guadamía, Barres (Castropol) y La Cardosa (Grado), del que se va a hacer cargo la propia consejería de Transición Ecológica. En la actualidad, la sociedad tiene en reserva 21 fincas por parte de distintos promotores para su venta directa y desde el pasado mes de septiembre, cuando la consejería de Roqueñí asumió las ventas de las parcelas de Sogepsa, ha vendido tres por un importe de 1,6 millones de euros. Roqueñí, no obstante, negó en una respuesta anterior que haya “una compra en firme en Bobes”, por parte de la multinacional Costco. “Hubo una reserva de suelo sin consignar ingreso por Sogepsa”, aclaró la titular de la cartera de Industria. El diputado Cuervas-Mons también preguntó a la consejera Roqueñí sobre las advertencias planteadas por la Sindicatura de Cuentas acerca de haber contravenido la normativa contable sobre el valor de las existencias del suelo industrial procedente de Sogepsa. “Son apuntes contables, no hay desembolso más allá del préstamo a Sogepsa, que se devolverá con la venta de parcelas”, aseguró la consejera de Transición Ecológica, que añadió las cuentas de la sociedad “han sido auditadas, sin salvedad alguna”. El diputado José Cuervas-Mons pese a estas explicaciones ha criticado “la gestión de los gobiernos socialistas porque “este chorreo de dinero, esta fiesta la pagamos todos los asturianos”. El diputado Gonzalo Centeno (Vox), funcionario de la Agencia Tributaria, valoró en una intervención posterior, que las respuestas de Nieves Roqueñí al PP estaban plagadas de “errores conceptuales” sobre conceptos como, por ejemplo, “las ampliaciones de capital”.