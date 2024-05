El PP, entre dos mares por su posición sobre la oficialidad: la izquierda y Vox le presionan para que cambie de postura

El portavoz adjunto del PP en la Junta General, Luis Venta, cargó las tintas contra el despliegue del Gobierno autonómico para cuestionar la postura de los populares contra la oficialidad del asturiano y del eo-naviego. Unas horas después de que el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, anunciase que iría a la reunión convocada por Barbón sobre la oficialidad pero, al mismo tiempo, cuestionase "los bandazos del PSOE" en esa materia, el Gobierno regional sacó una comunicación, con declaraciones del portavoz del Ejecutivo, el consejero Guillermo Peláez, lamentando "el portazo del PP" a la invitación de Barbón la búsqueda de un consenso para reformar el artículo 4 del Estatuto de Autonomía, que regula la consideración legal de la llingua y del eo-naviego. La comunicación del Gobierno reprochaba a Álvaro Queipo que "esto no va de presumir de asturianista por la mañana y antiasturianista por la tarde para quedar bien con todos". Luis Venta dio respuesta a ese comunicado y acusó este miércoles al Gobierno autonómico de "utilizar medios que pagamos todos los asturianos, las redes del Gobierno de Asturias, para atacar al principal partido de la oposición". En opinión del portavoz adjunto de los populares en la Junta General, "es obsceno el abuso de poder del Gobierno para atacar al PP; nos parece inaudito. Asturias no les pertenece, no es del Gobierno, es de todos, no de unos pocos. Basta ya de utilizar torticeramente los medios de todos los asturianos en una clara crítica sobre la posición que nuestro presidente regional ha expuesto sobre la obligatoridad o no del asturiano y el supuesto cambio de un artículo concreto del Estatuto de Autonomía". Luis Venta planteó que las redes del Principado "no son las de un partido concreto, sino de un Gobierno que pagamos todos".